ATP - Florence : Auger-Aliassime et Musetti en quarts

Musetti régale à domicile

A la recherche de précieux points en vue du Masters, Felix Auger-Aliassime a choisi de disputer le nouveau tournoi de Florence, après avoir été éliminé d'entrée à Astana la semaine passée. Tête de série n°1 en Toscane, le Canadien débutait son tournoi face à Oscar Otte, beaucoup moins bien classé que lui (13eme contre 55eme), et il a eu besoin de trois sets pour le battre.Vainqueur du premier set grâce à un break à 2-2 (et après avoir sauvé trois balles de 4-4), Auger-Aliassime a breaké au début du deuxième et pensait peut-être avoir fait le plus dur. Mais l'Allemand a égalisé à 3-3, puis à 4-4 après avoir encore perdu son service, et il a finalement fait la différence au jeu décisif, qu'il a remporté 7-2. Il a donc fallu jouer un troisième set, et le Canadien a fait valoir son expérience en le gagnant assez facilement, avec quatre jeux remportés de suite à partir de 2-2. Le n°13 mondial va donc disputer son treizième quart de finale de la saison, et peut toujours rêver du Masters de Turin. Il occupe la 8eme place à la Race à ce jour, à quinze points de Taylor Fritz, dernier qualifié virtuel.A domicile, Lorenzo Musetti aura également la chance de disputer un quart de finale, après sa victoire sur l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles. Tête de série n°3, le natif de Carrare, régional de l'étape, a fait respecter la hiérarchie en battant le 74eme mondial 6-3, 6-0 en 1h08. Auteur de 9 aces et 58% de premières balles, il n’a pas eu la moindre balle de break à défendre et a pris le service adverse à 3-2 dans le premier set et à 0-0, 2-0 et 5-0 dans le deuxième, où il n’a perdu qu’un seul point sur sa mise en jeu.