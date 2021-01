ATP : Federer fera son grand retour à Doha !

Federer a tranché et décidé de faire son grand retour à Doha. Qui avait dit que l'on ne reverrait pas Roger Federer (39 ans) sur les courts ? Il fallait juste patienter pour connaître le moment que choisirait le champion suisse opéré à deux reprises du genou droit en cinq mois pour faire son grand retour à la compétition. Rotterdam, programmé début mars, et Doha, qui aura lieu dans la foulée du rendez-vous néerlandais, semblaient en balance pour héberger l'événement dès lors qu'il était déjà acquis que Federer ne participerait pas à l'Open d'Australie en février prochain (le Suisse ne souhaitait pas prendre le risque que l'isolement forcé à son arrivée à Melbourne comme à son départ d'Australie ne lui porte préjudice dans l'optique de la suite de la saison). Et finalement, c'est Doha qui a raflé la mise et verra donc le Bâlois reprendre du service après plus d'un an d'absence (il n'a plus joué depuis sa défaite à Melbourne face à Novak Djokovic en demi-finales de l'Open d'Australie le 30 janvier 2020).

Dubaï après Doha ?



Paradoxalement, c'est Richard Krajicek, le directeur néerlandais du tournoi de Rotterdam et ex-adversaire de Federer sur les courts - lui qui rêvait forcément que son ex-rival choisisse sa compétition pour revenir - qui a annoncé mercredi que l'ancien numéro 1 mondial avait choisi Doha pour faire son grand retour alors qu'il n'a plus participé à cette épreuve ATP 250 depuis 2012, année qui avait vu le plus grand champion de l'histoire, qui ne l'était pas encore à l'époque, jeter l'éponge sur blessure avant sa demi-finale contre le Français Jo-Wilfried Tsonga. L'année précédente, en revanche, Federer avait remporté le tournoi, comme il l'avait déjà fait en 2005 et 2006. Actuellement à Dubaï, où il profite de sa résidence secondaire sur place pour préparer son grand retour à la compétition, Federer mettra le cap sur Doha en mars ou un peu avant. Toutefois, le 5eme dans la hiérarchie actuelle pourrait très vite retrouver Dubaï. Après Doha, il pourrait en effet enchaîner sur l'ATP 500 cher à la ville des Emirats arabes unis et programmé du 15 au 20 mars). Petit à petit, le calendrier du Suisse se dessine.