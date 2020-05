ATP : Federer à un tournoi exhibition à Berlin en juillet ?

Et si Roger Federer revenait sur un court de tennis en juillet prochain ? C'est en tout cas le souhait formulé, tout récemment, par Edwin Weindorfer. Ce dernier n'est autre que le directeur du tournoi exhibition qui se déroulera à Berlin, sur gazon, du 13 au 19 juillet prochains. Plusieurs grands noms du circuit ATP ont d'ores et déjà répondu favorablement à l'invitation lancée, comme Dominic Thiem, Alexander Zverev, l'ami de Federer justement, Nick Kyrgios ou bien encore Jannik Sinner. Chez les dames, les venues d'Elina Svitolina, Julia Goerges ou bien encore Andrea Petkovic ont été confirmées, alors que celle d'Angelique Kerber paraît être encore à l'étude. Mais Weindorfer semble donc voir encore plus loin que cela.

« Nous savons qu'il apprécie le tennis sur gazon »

Ce n'est ainsi ni plus ni moins que la légende suisse qui est visée, comme le dirigeant l'a expliqué à nos confrères du site internet Tennis365.com : « Nous avons contacté Roger Federer car nous savons qu'il apprécie particulièrement le tennis sur gazon. Nous avons eu également cette démarche comme avec Angelique Kerber. Les deux nous ont expliqué qu'ils attendaient un peu pour nous donner une réponse définitive. » En raison de la pandémie de coronavirus qui sévit à travers le monde, la petite balle jaune est à l'arrêt depuis le mois de mars dernier et jusqu'au 31 juillet prochain inclus, au moins. Par conséquent, comme révélé par Edwin Weindorfer, les « garanties » pour faire venir Roger Federer pourraient être moins importantes. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le directeur du tournoi exhibition de devoir faire un gros chèque.