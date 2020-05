ATP : Federer a déjà donné plus de 5 millions de dollars en 2020

Vainqueur de 130 millions de dollars, rien qu’en tournois, depuis le début de sa carrière, Roger Federer a mis à l’abri plusieurs générations sa descendance. Le joueur suisse de bientôt 39 ans peut donc se permettre d’être très généreux, et le site Tennisworld nous apprend qu’il a déjà donné plus de 5 millions de dollars en 2020.

En effet, le n°4 mondial avait débuté cette année malheureusement riche en catastrophes en faisant un don de 170 000 dollars à Rally For Relief, qui luttait contre les incendies de forêts en Australie en janvier. Puis en février, il a récolté plus de 3 millions de dollars pour les enfants pauvres d’Afrique en organisant, avec l’aide de Bill Gates et Rafael Nadal, le « Match For Africa 6 », qui s'est déroulé le 7 février au Cap, en Afrique du Sud, contre l’Espagnol.

Mirka aussi a mis la main à la poche

En mars, au début de la pandémie de coronavirus en Europe, Roger Federer et sa femme Mirka ont fait un don d’, puis l’homme aux 20 tournois du Grand Chelem a encore déboursé. Ce qui fait donc un total d’un peu plus de 5 millions de dollars, soit 4,6 millions d’euros. Federer ne serait-il pas le n°1 mondial de la générosité ?