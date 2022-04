ATP - Estoril : Un troisième quart pour Gasquet

Too strong 🙌@richardgasquet1 makes his third quarter-final of the season in Estoril, defeating Dellien 7-6 6-2@EstorilOpen pic.twitter.com/qX1dE379fH

— Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2022

ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Enfin un Français en quarts de finale ! Après des tournois difficiles pour le clan tricolore du côté de Monte-Carlo, Barcelone et Belgrade avec des défaites au premier ou deuxième tour, Richard Gasquet disputera les quarts à Estoril (Portugal), un stade qu'il atteint pour la troisième fois cette saison, après Montpellier (défaite contre M.Ymer) et Marrakech (défaite contre Coria).Face à cet adversaire qu'il affrontait pour la première fois, Gasquet a dû s'arracher pour empocher le premier set. Les deux joueurs se sont breakés deux fois chacun entre 3-2 et 5-4 et au tie-break, le Français a eu le dernier mot pour s'imposer 7-5. Gasquet a ensuite breaké d'entrée de deuxième manche (2-0) mais Dellien est revenu immédiatement (2-2). Des efforts qui ont pesé sur le Bolivien, qui a ensuite perdu quatre jeux de suite et s'est incliné sur sa première balle de match après un coup droit raté. Le Français s'offre donc un nouveau quart (contre Cilic ou Baez) et quatre places de mieux au classement. A Benjamin Bonzi, l'autre Français en lice au Portugal, d'en faire de même désormais.Auger-Aliassime (CAN, n°1) - Taberner (ESP, LL)- Korda (USA, n°8)bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 7-6 (5)bat Borges (POR, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-0bat Dellien (BOL, Q) : 7-6 (5), 6-2Baez (ARG) - Cilic (CRO, n°3)bat Kwon (CdS) : 5-7, 6-1, 6-2bat Cuevas (URU, Q) : 6-2, 6-3- Byebat Harris (AFS) : 6-3, 6-4bat Thiem (AUT, WC) : 6-3, 7-6 (9)bat: 6-2, 6-4- Byebat Coria (ARG) : 6-4, 6-3bat Andujar (ESP) : 6-4, 3-0 abandonbat Lajovic (SER) : 2-6, 7-5, 6-0bat Paul (USA, n°7) : 7-5, 6-2bat Vesely (RTC) : 6-3, 6-3bat J.Sousa (POR, WC) : 6-1, 6-3- Byebat Thompson (AUS) : 6-4, 3-6, 6-4bat: 6-4, 7-5bat Carballes Baena (ESP) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)- Bye