ATP - Estoril : Troisième titre en carrière pour Ramos-Viñolas, vainqueur en finale face à Norrie

Albert Ramos-Viñolas a fini par avoir le dernier mot. Opposé au Britannique Cameron Norrie en finale du tournoi ATP d’Estoril, l’Espagnol a su répondre à l’entame de match réussie de son adversaire pour aller chercher son troisième titre sur le circuit ATP. En effet, c’est bien Cameron Norrie qui a entamé le mieux cette finale avec le break dès le troisième jeu. Si l’Espagnol a su immédiatement revenir à hauteur puis s’offrir une opportunité de prendre l’avantage dans le sixième jeu, le 50eme joueur mondial a su terminer le premier set en boulet de canon. Ecartant une deuxième balle de break, Cameron Norrie est ensuite allé chercher le service de son adversaire pour conclure la manche sur sa mise en jeu, le rapprochant ainsi à un set de son premier titre sur le circuit, lui qui a perdu sa première finale à Auckland en 2019. Avec le break d’entrée de deuxième manche, le Britannique a cru que son jour était arrivé mais il a été immédiatement douché par Albert Ramos-Viñolas qui, au terme d’un jeu à rallonge, a su revenir à hauteur. Manquant dans la foulée trois opportunités de reprendre la main, Cameron Norrie a craqué au dernier moment, cédant son service dans le huitième jeu puis voyant l’Espagnol égaliser à une manche partout dès sa première balle de set. Sur un jeu blanc, Albert Ramos-Viñolas a breaké dès le troisième jeu de la dernière manche mais c’était sans compter sur la réaction du Britannique, qui a immédiatement fait son retard. Les deux joueurs, alors intouchables sur leurs mises en jeu respectives, sont allés au jeu décisif pour se départager. Plus agressif, Cameron Norrie a remporté trois des quatre premiers points avant de totalement s’effondrer. Marquant les six points suivants, Albert Ramos-Viñolas a mis un terme à cette finale (4-6, 6-3, 7-6 en 2h41’) et remporte son premier titre sur le circuit depuis Gstaad en 2019, lui qui avait perdu à Cordoba lors de sa première finale de l’année 2021.



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Finale

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Norrie (GBR) : 4-6, 6-3, 7-6 (3)



Demi-finales

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Davidovich Fokina (ESP, n°8) : 6-1, 6-4

Norrie (GBR) bat Cilic (CRO, n°6) : 7-6 (5), 7-5



Quarts de finale

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Moutet (FRA) : 6-4, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Humbert (FRA, n°3) : 6-4, 6-4

Cilic (CRO, n°6) bat Anderson (AFS) : 7-6 (7), abandon

Norrie (GBR) bat Garin (CHI, n°2) : 3-6, 7-5, 6-3



8emes de finale

Moutet (FRA) bat Shapovalov (CAN, WC, n°1) : 6-4, 2-6, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Herbert (FRA) : 6-2, 7-6 (3)

Humbert (FRA, n°3) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 3-6, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Chardy (FRA) : 6-1, 6-2



Cilic (CRO, n°6) bat Borges (POR, Q) : 6-7 (5), 6-4, 6-4

Anderson (AFS) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 7-6 (4)

Norrie (GBR) bat Martinez (ESP, Q) : 4-6, 7-6 (1), 7-5

Garin (CHI, n°2) bat Gasquet (FRA) : forfait



Premier tour

Shapovalov (CAN, WC, n°1) – Bye

Moutet (FRA) bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (7), 6-4

Herbert (FRA) bat Simon (FRA) : 7-5, 6-3

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Verdasco (ESP) : 6-3, 6-3



Humbert (FRA, n°3) – Bye

Cecchinato (ITA) bat Harris (AFS, WC) : 6-3, 6-4

Chardy (FRA) bat Munar (ESP, Q) : 3-6, 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Andujar (ESP) : 6-3, 4-6, 6-1



Cilic (CRO, n°6) bat Alcaraz (ESP, Q) : 6-3, 1-6, 6-4

Borges (POR, Q) bat Thompson (AUS) : 7-6 (5), 6-3

Anderson (AFS) bat Tiafoe (USA) : 4-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Carballes Baena (ESP, LL) - Bye



Martinez (ESP, Q) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-3, 6-0

Norrie (GBR) bat J.Sousa (POR, WC) : 6-1, 6-3

Gasquet (FRA) bat Londero (ARG) : 6-3, 7-5

Garin (CHI, n°2) - Bye