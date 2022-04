ATP - Estoril : Le tenant du titre Ramos-Vinolas dans le dernier carré

Il n'a pas l'intention de lâcher son titre. Ce vendredi, en quarts de finale du tournoi ATP 250 d'Estoril au Portugal, sur terre battue, l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, 31eme joueur mondial et tête de série n°6, a battu son compatriote Fernando Verdasco, 118eme joueur mondial et lucky loser, en deux sets (6-2, 6-2) et 1h22 de jeu. Dans la première manche, Albert Ramos-Vinolas s'est procuré deux balles de break d'entrée, avant d'en sauver une dans la foulée. Finalement, à 2-2, le mieux classé des deux a accéléré, remportant les quatre derniers jeux, dont les deux derniers services de son adversaire pour trois balles de break obtenues (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après quatre balles de break d'entrée, le 31eme joueur mondial est parvenu à ses fins dans la foulée. Après un double-break à 4-2, à sa deuxième opportunité, la tête de série n°6 a conclu dans la foulée (6-2).



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Albert Ramos-Vinolas (ESP)



Quarts de finale

Auger-Aliassime (CAN, n°1) - Korda (USA, n°8)

Davidovich Fokina (ESP, n°4) - Tiafoe (USA, n°5)

Gasquet (FRA) - Baez (ARG)

Ramos-Vinolas (ESP, n°6) bat Verdasco (ESP, LL) : 6-2, 6-2



Huitièmes de finale

Auger-Aliassime (CAN, n°1) bat Taberner (ESP, LL) : 1-6, 6-2, 6-2

Korda (USA, n°8) bat Bonzi (FRA) : 6-3, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°4) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Tiafoe (USA, n°5) bat Borges (POR, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-0



Gasquet (FRA) bat Dellien (BOL, Q) : 7-6 (5), 6-2

Baez (ARG) bat Cilic (CRO, n°3) : 1-6, 6-1, 6-4

Ramos-Vinolas (ESP, n°6) bat Kwon (CdS) : 5-7, 6-1, 6-2

Verdasco (ESP, LL) bat Cuevas (URU, Q) : 6-2, 6-3



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1) - Bye

Taberner (ESP, LL) bat Harris (AFS) : 6-3, 6-4

Bonzi (FRA) bat Thiem (AUT, WC) : 6-3, 7-6 (9)

Korda (USA, n°8) bat Herbert (FRA, Q) : 6-2, 6-4



Davidovich Fokina (ESP, n°4) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-3

Borges (POR, WC) bat Andujar (ESP) : 6-4, 3-0 abandon

Tiafoe (USA, n°5) bat Lajovic (SER) : 2-6, 7-5, 6-0



Gasquet (FRA) bat Paul (USA, n°7) : 7-5, 6-2

Dellien (BOL, Q) bat Vesely (RTC) : 6-3, 6-3

Baez (ARG) bat J.Sousa (POR, WC) : 6-1, 6-3

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Ramos-Vinolas (ESP, n°6) bat Thompson (AUS) : 6-4, 3-6, 6-4

Kwon (CdS) bat Paire (FRA) : 6-4, 7-5

Cuevas (URU, Q) bat Carballes Baena (ESP) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)

Schwartzmann (ARG, n°2) - Bye