ATP - Estoril : Gasquet s'offre Paul pour son entrée en lice

Très bonne entrée en matière pour Richard Gasquet. Ce mardi, au premier tour du tournoi ATP 250 d'Estoril au Portugal, sur terre battue, le Français, 80eme joueur mondial, a battu l'Américain Tommy Paul, 34eme joueur mondial et tête de série n°7, en deux manches (7-5, 6-3) et 1h35 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle sauvée, le Français a alors été breaké d'entrée. A 2-3, lui aussi à sa deuxième opportunité, le Tricolore a alors ensuite effacé son handicap, avant de sauver, dans la foulée, deux nouvelles balles de break. Et au meilleur des moments, soit au moment où son adversaire servait pour égaliser, Richard Gasquet lui a pris un deuxième et dernier service, à sa troisième opportunité, synonyme alors de gain du premier set (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après deux balles de break sauvées d'entrée, le moins bien classé des deux s'y est repris à deux fois avant de breaker l'Américain, à 3-1. Et là encore, au moment de conclure, le 80eme joueur mondial a de nouveau fait le break, pour mettre un point final à cette rencontre (6-2).



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Albert Ramos-Vinolas (ESP)



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1) - Bye

Taberner (ESP, LL) bat Harris (AFS) : 6-3, 6-4

Bonzi (FRA) - Thiem (AUT, WC)

Herbert (FRA, Q) - Korda (USA, n°8)



Davidovich Fokina (ESP, n°4) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-3

Borges (POR, WC) bat Andujar (ESP) : 6-4, 3-0 abandon

Tiafoe (USA, n°5) bat Lajovic (SER) : 2-6, 7-5, 6-0



Gasquet (FRA) bat Paul (USA, n°7) : 7-5, 6-2

Vesely (RTC) - Dellien (BOL, Q)

J.Sousa (POR, WC) - Baez (ARG)

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Ramos-Vinolas (ESP, n°6) - Thompson (AUS)

Kwon (CdS) bat Paire (FRA) : 6-4, 7-5

Cuevas (URU, Q) - Carballes Baena (ESP)

Schwartzmann (ARG, n°2) - Bye