Richard Gasquet va devoir attendre pour retrouver le dernier carré d’un tournoi ATP. Le Biterrois, dont la dernière demi-finale remonte à Umag l’an passé, a chuté en trois manches face à Sebastian Baez. Pourtant, tout avait bien commencé pour le 80eme mondial avec le gain d’une première manche à sens unique. Avec le break acquis dès le début du match et un deuxième dans la dernière ligne droite de la première manche, le 80eme mondial a pris l’ascendant, même s’il a abandonné en chemin un de ses deux jeux de service d’avance. Dos au mur, l’Argentin a réagi de manière immédiate. Remportant cinq jeux consécutif sans concéder la moindre balle de break, il s’est totalement relancé dans ce quart de finale, prenant même le service de Richard Gasquet dès l’entame de la dernière manche. Le Biterrois a toutefois répliqué dans la foulée puis les deux joueurs se sont neutralisés jusqu’au neuvième jeu. C’est alors que Sebastian Baez est allé chercher le break décisif puis conclure le match (3-6, 6-1, 6-4 en 1h57’).

Ramos-Viñolas s’accroche, Tiafoe domine Davidovich Fokina

Il n'a pas l'intention de lâcher son titre. Ce vendredi, en quarts de finale du tournoi ATP 250 d'Estoril au Portugal, sur terre battue, l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas, 31eme joueur mondial et tête de série n°6, a battu son compatriote Fernando Verdasco, 118eme joueur mondial et lucky loser, en deux sets (6-2, 6-2) et 1h22 de jeu. Dans la première manche, Albert Ramos-Viñolas s'est procuré deux balles de break d'entrée, avant d'en sauver une dans la foulée. Finalement, à 2-2, le mieux classé des deux a accéléré, remportant les quatre derniers jeux, dont les deux derniers services de son adversaire pour trois balles de break obtenues (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après quatre balles de break d'entrée, le 31eme joueur mondial est parvenu à ses fins dans la foulée. Après un double-break à 4-2, à sa deuxième opportunité, la tête de série n°6 a conclu dans la foulée (6-2). Frances Tiafoe, tête de série numéro 5 à Estoril, sera également au rendez-vous des demi-finales. A bout d’un match accroché, l’Américain a su se défaite d’Alejandro Davidovich Fokina, récent finaliste à Monte-Carlo. Après avoir remporté le premier set au jeu décisif, le 29eme mondial a cédé au bout du suspense le deuxième. Avec le break acquis d’entrée de troisième manche, Alejandro Davidovich Fokina a pu penser avoir fait le plus dur mais, avec cinq jeux remportés consécutivement, Frances Tiafoe a inversé la tendance (7-6, 5-7, 7-5 en 3h01’).



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Albert Ramos-Vinolas (ESP)



Quarts de finale

Auger-Aliassime (CAN, n°1) - Korda (USA, n°8)

Tiafoe (USA, n°5) bat Davidovich Fokina (ESP, n°4) : 7-6 (5), 5-7, 7-5

Baez (ARG) bat Gasquet (FRA) : 3-6, 6-1, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Verdasco (ESP, LL) : 6-2, 6-2



Huitièmes de finale

Auger-Aliassime (CAN, n°1) bat Taberner (ESP, LL) : 1-6, 6-2, 6-2

Korda (USA, n°8) bat Bonzi (FRA) : 6-3, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°4) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Tiafoe (USA, n°5) bat Borges (POR, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-0



Gasquet (FRA) bat Dellien (BOL, Q) : 7-6 (5), 6-2

Baez (ARG) bat Cilic (CRO, n°3) : 1-6, 6-1, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Kwon (CdS) : 5-7, 6-1, 6-2

Verdasco (ESP, LL) bat Cuevas (URU, Q) : 6-2, 6-3



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1) - Bye

Taberner (ESP, LL) bat Harris (AFS) : 6-3, 6-4

Bonzi (FRA) bat Thiem (AUT, WC) : 6-3, 7-6 (9)

Korda (USA, n°8) bat Herbert (FRA, Q) : 6-2, 6-4



Davidovich Fokina (ESP, n°4) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-3

Borges (POR, WC) bat Andujar (ESP) : 6-4, 3-0 abandon

Tiafoe (USA, n°5) bat Lajovic (SER) : 2-6, 7-5, 6-0



Gasquet (FRA) bat Paul (USA, n°7) : 7-5, 6-2

Dellien (BOL, Q) bat Vesely (RTC) : 6-3, 6-3

Baez (ARG) bat J.Sousa (POR, WC) : 6-1, 6-3

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Thompson (AUS) : 6-4, 3-6, 6-4

Kwon (CdS) bat Paire (FRA) : 6-4, 7-5

Cuevas (URU, Q) bat Carballes Baena (ESP) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)

Schwartzmann (ARG, n°2) - Bye