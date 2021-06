ATP - Eastbourne : Sonego premier dans le dernier carré

Troisième demi-finale de la saison pour Lorenzo Sonego ! Après la terre battue de Cagliari et Rome, c'est le gazon d'Eastbourne qui verra l'Italien de 26 ans (27eme mondial) disputer un match du dernier carré. Tête de série n°3 en Angleterre, le Turinois a éliminé Alexander Bublik, tête de série n°8, sur le score de 6-1, 7-5 en 1h18. Face à un Kazakh irrégulier au service (8 aces, 9 doubles-fautes), Sonego est parvenu à breaker quatre fois (à 1-0 et 4-1 dans le premier set et à 1-1 et 5-5 dans le deuxième) pour s'imposer. Il a perdu son service, sur un jeu blanc, au moment où il servait pour le match à 5-4, mais s'est repris très rapidement. Il affrontera au tour suivant un lucky-loser : Max Purcell (283eme), qui a dominé un autre lucky-loser, Andreas Seppi, en trois sets dans un match marqué par dix breaks.



EASTBOURNE (Grande-Bretagne, ATP 250, gazon, 684 080€)

Tenant du titre (en 2019) : Taylor Fritz (USA)



Quarts de finale

Purcell (AUS, LL) - Seppi (ITA, LL)

Sonego (ITA, n°3) bat Bublik (KAZ, n°8) : 6-1, 7-5

Ivashka (BIE, Q) - Kwon (CdS, LL)

Pospisil (CAN) - De Minaur (AUS, n°2)



Huitièmes de finale

Purcell (AUS, LL) bat Monfils (FRA, n°1) : 6-4, 5-7, 6-4

Seppi (ITA, LL) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-3

Sonego (ITA, n°3) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°8) bat Gerasimov (BIE) : 6-2, 6-2



Ivashka (BIE, Q) bat Popyrin (AUS) : 6-7 (5), 7-5, 6-3

Kwon (CdS, LL) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (4), 6-7 (4), 6-3

Pospisil (CAN) bat Davidovich Fokina (ESP, n°6) : 7-6 (1) abandon

De Minaur (AUS, n°2) bat Broady (GBR, WC) : 6-3, 6-4



Premier tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

Purcell (AUS, LL) bat Duckworth (AUS, Q) : 6-2, 3-6, 7-6 (5)

Seppi (ITA, LL) bat Nishioka (JAP) : 7-6 (5), 6-1

Ruusuvuori (FIN) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°7) : 6-3, 6-4



Sonego (ITA, n°3) - Bye

Millman (AUS) bat Clarke (GBR, WC) : 6-3, 6-2

Gerasimov (BIE) bat Tsonga (FRA) : 6-3, 6-4

Bublik (KAZ, n°8) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 6-1, 6-3



Popyrin (AUS) bat Gombos (SLQ, LL) : 4-6, 6-4, 6-1

Ivashka (BIE, Q) bat Gray (GBR, LL) : 6-2, 7-6 (5)

Fucsovics (HUN) bat Bedene (SLO) : 7-6 (3), 3-6, 7-6 (3)

Kwon (CdS, LL) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°6) bat M.Ymer (SUE, Q) : 7-5, 6-1

Pospisil (CAN) bat Ward (GBR, WC) : 6-4, 6-4

Broady (GBR, WC) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 7-6 (4)

De Minaur (AUS, n°2) - Bye