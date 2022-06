ATP - Eastbourne : Norrie s'arrête en quarts, Fritz et De Minaur qualifiés

Il n'a pas fait respecter son statut. Ce jeudi, le Britannique Cameron Norrie, 12eme joueur mondial et tête de série n°1, a été éliminé en quarts de finale du tournoi ATP 250 d'Eastbourne en Grande-Bretagne, sur gazon, par l'Américain Maxime Cressy, 60eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 7-5) et 1h41 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle sauvée, l'Américain a été le premier à se faire breaker, à 1-1. Après une balle de débreak à 2-3, Maxime Cressy a fini par égaliser, sur la mise en jeu suivante de son adversaire (4-4). Avant de lui prendre un nouveau service, au meilleur des moments, et plus précisément à 6-5, pour empocher cette première manche (7-5).

De Minaur s'accroche à son titre

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, à 2-2, le Britannique s'est procuré une balle de break, avant d'en sauver une à 3-4. A 4-5, Cameron Norrie a dû sauver trois nouvelles balles de break, synonymes alors de balles de match pour son adversaire. Ce n'était que partie remise pour ce dernier, qui est parvenu à conclure cette rencontre, sur le service suivant de son concurrent, et rejoindre ainsi les demi-finales (7-5). En revanche, ça passe pour l'Américain Taylor Fritz, 14eme joueur mondial et tête de série n°3, qui a sorti le Kazakh Alexander Bublik, 39eme joueur mondial, en deux sets (6-3, 6-2) et 1h07 de jeu. Qualification également pour le tenant du titre australien Alex De Minaur, 24eme joueur mondial et tête de série n°6, contre l'Américain Tommy Paul, 35eme joueur mondial, en trois manches (6-2, 4-6, 6-4) et 2h20 de jeu.