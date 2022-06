Who said grass court points had to be quick?!d'Ugo Humbert, Thiago Monteiro. Le 14eme mondial s'est imposé 7-5, 6-3 en 1h32 contre le 94eme, grâce à 12 aces et aucun break concédé, en prenant le service du Brésilien à 6-5 dans le premier set et 3-2 dans le deuxième.