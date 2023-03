ATP - Dubaï : Daniil Medvedev poursuit sa série folle et stoppe Djoko, Rublev en finale aussi

Enorme performance ce vendredi à Dubaï. Daniil Medvedev, dans une forme olympique, a battu le Serbe Novak Djokovic dans le cadre des demi-finales de l'ATP 500 emirati. Il affrontera son compatriote Andrey Rublev, tenant du titre, en finale.

Medvedev stoppe la série de Djoko et poursuit la sienne

C'était le duel le plus attendu des demi-finales. Le Russe Daniil Medvedev, vainqueur de ses deux derniers tournois et de ses 13 derniers matches, était opposé à Novak Djokovic, invaincu depuis 20 rencontres (Adélaide, l'Open d'Australie et Dubaï). Ce choc, un classique des finales des tournois majeurs en 2021 (Open d'Australie, US Open, Rolex Paris Masters...), a tenu toutes ses promesses. Surtout par sa faculté à surprendre. Si l'on imaginait que le numéro un mondial surferait sur sa forme étincelante, c'est finalement le septième joueur mondial qui s'est imposé (6-4, 6-4). Il n'a concédé qu'une seule balle de break - qu'il n'a pas sauvée - et il a pris trois fois le service du vainqueur de 22 Grands Chelems. Une performance majeure qui confirme son retour au plus haut niveau.

Rublev bat Zverev pour la première fois

Autre combat attendu, celui entre le revenant Alexander Zverev et le tenant du titre Andrey Rublev. En six confrontations, le Russe n'avait jamais gagné contre l'Allemand. Ce vendredi, il a réussi à sortir un match très solide, tant sur le plan tennistique que sur le plan mental, pour s'imposer et gagner le droit de disputer à nouveau la finale. Grâce à sa qualité de service (il n'a été breaké qu'une seule fois), il s'est imposé 6-3, 7-6. Il a remporté un tie-break de fou : 11-9. La finale sera donc 100 % russe.