ATP : Du beau monde à Marseille en 2022

La jeune génération sera là

Le tournoi de Marseille n’est peut-être qu’un ATP 250, mais son plateau a de quoi rendre jaloux certains organisateurs d’ATP 500 ! L’Open 13 Provence, qui se déroulera du 14 au 20 février 2022 au Palais des Sports de Marseille a dévoilé le nom de certains joueurs qui ont déjà confirmé leur présentation, et on retrouve quatre joueurs du Top 15 ! Stefanos Tsitsipas, le n°3 mondial, est le dernier grand nom à avoir été annoncé.(il a au total remporté sept tournois). Mais pour lui barrer la route, on retrouvera notamment Andrey Rublev, le n°5 mondial, qui fêtera ses 24 ans dans quelques jours. Ce sera la troisième fois que le Russe aux huit victoires en tournois ATP joue l’Open 13, après 2017 (élimination au premier tour) et 2019 (quart de finale).L’actuel n°11 mondial, Felix Auger-Aliassime (21 ans) sera lui aussi présent en Provence, pour la troisième fois de sa carrière, après avoir notamment perdu en finale contre Tsitsipas en 2020. C'était d'ailleurs l’une des huit finales perdues de sa carrière, pour zéro victoire. Le tournoi de Marseille 2022 sera peut-être l'occasion pour le Canadien de débloquer son compteur ? Enfin, Jannik Sinner a également confirmé sa participation. L’Italien de 20 ans, déjà 14eme mondial et vainqueur de quatre tournois, disputera son troisième tournoi de Marseille.Le Russe, désormais entré dans le cercle des vainqueurs de Grand Chelem, n’a pas encore annoncé s’il viendrait défendre son titre dans les Bouches-du-Rhône. Aucun nom de joueurs français n'ont été dévoilés non plus, mais ils seront assurément nombreux, comme chaque année. Guy Forget (1996), Fabrice Santoro (1999), Arnaud Clément (2006), Gilles Simon (2007, 2015), Jo-Wilfried Tsonga (2009, 2013, 2017) et Michaël Llodra (2010) ont inscrit leur nom au palmarès depuis la création du tournoi.