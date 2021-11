ATP (double) : Un deuxième Masters pour les Bleus !

Aucune balle de break à sauver pour les Bleus

Et maintenant, direction Innsbruck !

MASTERS ATP 2021 (DOUBLE)

Finale - Dimanche 21 novembre 2021

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (FRA-FRA, n°3)

Peu à peu, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont en train de se construire l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du double ! Non contents d’avoir remporté leur cinquième tournoi du Grand Chelem en juin dernier à Roland-Garros, les deux Français ont ajouté un deuxième Masters à leur collection ce dimanche à Turin. Deux ans après leur triomphe à Londres,en sauvant des balles de match un peu plus tôt dans la semaine. Cette fois, les Français l’ont emporté 6-4, 7-6 en 1h31 au terme d’un match parfaitement maîtrisé.Même s’ils ne l’ont remporté que 6-4, les Bleus ont largement dominé le premier set, où ils ont servi quatre aces et n’ont pas eu la moindre balle de break à défendre, mais s’en sont procuré cinq sur le service adverse, pour en convertir une seule, à 1-1. La deuxième manche a été bien plus serrée, mais là encore Herbert et Mahut se sont montrés impeccables au service (quatre aces, zéro balle de break à défendre). Ils ont manqué deux occasions de prendre le service adverse, et tout s’est finalement joué au tie-break.L’Alsacien de 30 ans et l’Angevin de 39 ans décrochent leur quatrième titre de la saison, leur 20eme en commun, l’un des plus beaux.Et comme en 2019, les deux Français auront à peine le temps de se remettre de leurs émotions du Masters qu’ils devront se tourner vers la Coupe Davis. Cette fois, ce n’est pas à Madrid mais à Innsbruck en Autriche, de l’autre côté des Alpes, que leurs coéquipiers les attendront dans les prochains jours, pour le coup d’envoi de cette phase finale qui se déroule dans plusieurs villes. Jeudi à 16h00, à huis clos, la France défiera la République tchèque, et la paire bleue, qui jouera en troisième match (qui n’aura peut-être pas d’enjeu si le score est de 2-0 après les simples), partira largement favorite.Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)battent Rajeev Ram / Joe Salisbury (USA/GBR, n°2) : 6-4, 7-6 (0)