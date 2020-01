ATP - Doha : Le tableau

Le tenant du titre, l'Espagnol Roberto Bautista Agut étant actuellement à l'ATP Cup, sa succession reste ouverte. Du bon monde a tout de même répondu présent, avec notamment le Suisse Stan Wawrinka, tête de série n°1, et le Russe Andrey Rublev, tête de série n°2. Les Français ne sont pas en reste, avec quatre représentants tricolores directement dans le tableau principal (Tsonga, Mannarino, Herbert et Chardy) et deux autres qui sont sortis des qualifications (Barrère et Moutet).



DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 1 312 725€)

Tenant du titre : Roberto Bautista Agut (ESP)



1er tour

Wawrinka (SUI, n°1) - Bye

Barrère (FRA, Q) - Chardy (FRA)

Ymer (SUE, Q) - Bedene (SLO)

Bublik (KAZ) - Mannarino (FRA, n°7)



Raonic (CAN, n°4) - Bye

Moutet (FRA, Q) - Sandgren (USA)

Verdasco (ESP) - Andujar (ESP)

Edmund (GBR) - Krajinovic (SER, n°6)



Tiafoe (USA, n°8) - Fucsovics (HON, Q)

Ilkel (TUR, WC) - Berankis (LIT)

Kecmanovic (SER) - Thompson (AUS)

Tsonga (FRA, n°3) - Bye



Djere (SER, n°5) - Sonego (ITA)

Cecchinato (ITA, WC) - Herbert (FRA)

Jaziri (TUN, WC) - Kukushkin (KAZ)

Rublev (RUS, n°2) - Bye