Grande première pour Corentin Moutet ! Agé de 20 ans, le Français (81eme mondial) va disputer sa première demi-finale sur le circuit ATP, au tournoi de Doha, dont il est issu des qualifications. Contraint de jouer ce vendredi son quart de finale, en raison de la pluie qui a retardé le programme jeudi, le natif de Neuilly-sur-Seine s'est offert le scalp de Fernando Verdasco, n°49 mondial, en trois sets et 2h13 de jeu : 6-4, 4-6, 6-4. Le jeune Français a remporté le premier set en breakant à 3-3 puis a perdu le deuxième en perdant son service à 4-5, alors qu'il avait eu deux balles de 5-4 sur le jeu précédent. Tout s'est donc joué dans le dernier set, où Moutet a breaké d'entrée, puis a laissé l'Espagnol revenir à 2-2, avant de le breaker dans le foulée. Il a eu une balle de 3-3 à défendre, et s'est finalement imposé sur sa troisième balle de match. Quelle belle performance ! Déjà assuré de décrocher le meilleur classement de sa carrière ce lundi (aux alentours de la 70eme place), Moutet va enchaîner dans la journée avec sa demi-finale, contre Stan Wawrinka. Le Suisse, tête de série n°1 du tournoi, n'a passé que 1h21 sur le court, le temps d'éliminer Aljaz Bedene 6-3, 6-4. Auteur de 5 aces, mais seulement 50% de premières balles, le n°15 mondial n'a pas été breaké lors de cette rencontre, sauvant les deux balles de break que s'est procuré le Slovène (les deux à 1-1 dans le premier set). Un break à 3-2 dans le premier set et à 0-0 dans le deuxième lui ont permis de l'emporter.

Fini pour Herbert



Pierre-Hugues Herbert n'ira pas plus loin dans le tournoi qatari. Le n°65 mondial a subi la loi du n°23, Andrey Rublev : 6-4, 6-3 en 1h43. La première confrontation entre les deux joueurs a clairement tourné en faveur du Russe qui, après un départ difficile, a dominé le Français. Mené 3-1 d'entrée de jeu, Rublev a breaké deux fois Herbert pour remporter le premier set. Dans le deuxième, même si Herbert a servi 7 de ses 10 aces de la partie, le Russe est parvenu à lui chiper son service à 3-3 et 5-3 et a ainsi décroché sa qualification pour les demi-finales. C'est donc lui qui défiera dans l'après-midi Miomir Kecmanovic , qui avait réussi à rallier le dernier carré avant la pluie jeudi.



DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 1 312 725€)

Tenant du titre : Roberto Bautista Agut (ESP)



Demi-finales

Wawrinka (SUI, n°1) - Moutet (FRA, Q)

Kecmanovic (SER) - Rublev (RUS, n°2)





Quarts de finale

Wawrinka (SUI, n°1) bat Bedene (SLO) : 6-3, 6-4

Moutet (FRA, Q) bat Verdasco (ESP) : 6-4, 4-6, 6-4

Kecmanovic (SER) bat Fucsovics (HUN, Q) : 6-2, 6-0

Rublev (RUS, n°2) bat Herbert (FRA) : 6-4, 6-3



2eme tour

Wawrinka (SUI, n°1) bat Chardy (FRA): 6-3, 6-4

Bedene (SLO) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 7-5

Moutet (FRA, Q) bat Raonic (CAN, n°4) : 7-6 (4), 7-6 (4)

Verdasco (ESP) bat Krajinovic (SER, n°6) : 7-5, 4-6, 6-0



Fucsovics (HUN, Q) bat Ilkel (TUR, WC) : 6-1, 6-4

Kecmanovic (SER) bat Tsonga (FRA, n°3) : 7-6 (9), 6-1

Herbert (FRA) bat Djere (SER, n°5) : 6-1, 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat Kukushkin (KAZ) : 6-4, 6-2



1er tour

Wawrinka (SUI, n°1) - Bye

Chardy (FRA) bat Barrère (FRA, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Bedene (SLO) bat Ymer (SUE, Q) : 3-6, 6-4, 6-3

Bublik (KAZ) bat Mannarino (FRA, n°7) : 6-3, 6-4



Raonic (CAN, n°4) - Bye

Moutet (FRA, Q) bat Sandgren (USA) : 7-6 (3), 6-4

Verdasco (ESP) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER, n°6) bat Edmund (GBR) : 4-6, 6-3, 6-3



Fucsovics (HUN, Q) bat Tiafoe (USA, n°8) : 6-4, 4-6, 6-4

Ilkel (TUR, WC) bat Berankis (LIT) : 6-2, 4-6, 6-2

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-2

Tsonga (FRA, n°3) - Bye



Djere (SER, n°5) bat Sonego (ITA) : 6-1, 3-6, 6-2

Herbert (FRA) bat Cecchinato (ITA, WC) : 6-3, 6-4

Kukushkin (KAZ) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-0, 6-3

Rublev (RUS, n°2) - Bye