ATP - Doha : Direction les quarts de finale pour Herbert

DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 1 312 725€)

Chardy (FRA) bat Barrère (FRA, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Mannarino (FRA, n°7) : 6-3, 6-4

L'année 2020 commence bien pour Pierre-Hugues Herbert. Après sa victoire en deux manches face à Marco Cecchinato au premier tour du tournoi ATP de Doha, le Français ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Opposé à la tête de série numéro 5, le Serbe Laslo Djere, le 65eme joueur mondial a d'abord déroulé dans la première manche. En effet, après avoir remporté sa première mise en jeu sans concéder de points, le 39eme joueur mondial a perdu cinq jeux de suite et le set. Laslo Djere s'est révolté en début de deuxième manche en breakant pour mener trois jeux à un mais Pierre-Hugues Herbert a haussé le ton et, alignant une nouvelle fois cinq jeux de suite, a mis un terme à la rencontre après seulement 1h03' (6-1, 6-3). Le Français retrouvera pour une place dans le dernier carré le Russe Andrey Rublev, tombeur du Kazakh Mikhail Kukushkin en deux manches (6-4, 6-2).