ATP - Doha : Chardy tombe face à sa bête noire

Et de sept ! Pour la septième fois en sept matchs, Jérémy Chardy a subi la loi de Stan Wawrinka. Et contrairement à leur dernier affrontement, à l'US Open 2019, le Français n'a pas été en mesure de prendre un set au Suisse. Au deuxième tour du tournoi de Doha, il s'est incliné 6-3, 6-4 en 1h27. Le Suisse a notamment pu compter sur son service, avec 12 aces et seulement une double-faute au compteur. Grâce à sa mise en jeu, il est parvenu à sauver quatre balles de break dans la première manche, tout en breakant sur le premier jeu de service du Palois. Il a ensuite connu un petit coup de mou physique en début de deuxième set, et Chardy en a profité pour mener 3-0. Mais le Suisse a rapidement retrouvé le fil de son jeu et a débreaké pour revenir à 3-3, avant de breaker à nouveau sur le jeu de service suivant du Français. Voilà donc le 15eme joueur mondial en quarts de finale pour son premier tournoi de l'année. Ce sera contre le Slovène Aljaz Bedene, qui ne l'a plus battu depuis sept ans. Tiafoe tombe déjà

Après Filip Krajinovic et Miomir Kecmanovic, un troisième Serbe a rallié le troisième tour à Doha : Laslo Djere, tête de série n°5. Le 39eme joueur mondial a battu en trois sets et 1h55 de jeu l'Italien Lorenzo Sonego, 51eme : 6-1, 3-6, 6-2, dans un match où il est parvenu à breaker six fois son adversaire. Le Hongrois Marton Fucsovics a de son côté créé la surprise en sortant l'Américain Frances Tiafoe, tête de série n°8 : 6-4, 4-6, 6-4 en 2h21. Après avoir gagné le premier set en breakant à 2-2 et 4-2 et perdu le deuxième en étant breaké à 5-4, il a remporté le troisième après avoir pourtant été mené 3-1.



DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 1 312 725€)

Tenant du titre : Roberto Bautista Agut (ESP)



2eme tour

Wawrinka (SUI, n°1) bat Chardy (FRA) : 6-3, 6-4

Bedene (SLO) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 7-5

Raonic (CAN, n°4) - Moutet (FRA, Q)

Verdasco (ESP) - Krajinovic (SER, n°6)



Fucsovics (HON, Q) - Ilkel (TUR, WC)

Kecmanovic (SER) - Tsonga (FRA, n°3)

Djere (SER, n°5) - Cecchinato (ITA, WC) ou Herbert (FRA)

Jaziri (TUN, WC) ou Kukushkin (KAZ) - Rublev (RUS, n°2)



1er tour

Wawrinka (SUI, n°1) - Bye

Chardy (FRA) bat Barrère (FRA, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Bedene (SLO) bat Ymer (SUE, Q) : 3-6, 6-4, 6-3

Bublik (KAZ) bat Mannarino (FRA, n°7) : 6-3, 6-4



Raonic (CAN, n°4) - Bye

Moutet (FRA, Q) bat Sandgren (USA) : 7-6 (3), 6-4

Verdasco (ESP) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3

Krajinovic (SER, n°6) bat Edmund (GBR) : 4-6, 6-3, 6-3



Fucsovics (HON, Q) bat Tiafoe (USA, n°8) : 6-4, 4-6, 6-4

Ilkel (TUR, WC) bat Berankis (LIT) : 6-2, 4-6, 6-2

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-4, 6-2

Tsonga (FRA, n°3) - Bye



Djere (SER, n°5) bat Sonego (ITA) : 6-1, 3-6, 6-2

Cecchinato (ITA, WC) - Herbert (FRA)

Jaziri (TUN, WC) - Kukushkin (KAZ)

Rublev (RUS, n°2) - Bye