Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem avait laissé planer le doute sur sa participation à l'Open d'Australie en janvier, refusant de dire s'il était vacciné, condition imposée pour toute entrée dans le pays. Dans le communiqué annonçant le tirage au sort de l'ATP Cup, Djokovic figure dans la liste de cinq joueurs présentés par la Serbie. Cette compétition entre seize nations se déroulera du 1er au 9 janvier en lever de rideau de la saison de tennis, en amont du tournoi du Grand Chelem à Melbourne (17-30 janvier).

Après la défaite de son équipe en Coupe Davis la semaine dernière, le Serbe de 34 ans avait promis une décision "très bientôt" quant à sa participation à l'Open d'Australie, dont les organisateurs avaient confirmé qu'aucune exemption à l'obligation vaccinale ne serait faite. Le père du joueur avait déclaré le mois dernier à la télévision serbe que son fils "ne jouerait probablement pas" en Australie "dans ces conditions, avec ce chantage, et quand c'est fait de cette façon".

Djokovic a contracté le Covid-19 sans présenter de symptômes en juin 2020 lors du tournoi Adria Tour qu'il organisait dans la péninsule balkanique. Rafael Nadal, lui aussi vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, ne fait pas partie de la sélection espagnole, après avoir suggéré le mois dernier qu'il participerait à une exhibition à Abou Dhabi puis à un autre tournoi avant d'arriver à Melbourne pour l'Open d'Australie. Le seul autre absent parmi les 20 meilleurs joueurs du monde est le Suisse Roger Federer, blessé. La Russie, tenante du titre, sera de nouveau emmenée par Daniil Medvedev et Andrey Rublev.

The field is set. Who will lift the #ATPCup in 2022 🏆 pic.twitter.com/mp0kW6vY1E