ATP : Djokovic a officiellement lancé l'Association des joueurs

After today’s successful meeting, we are excited to announce the beginning of the Professional Tennis Players Association (PTPA). The first player only association in tennis since 1972. #PTPA pic.twitter.com/070TRKZ4xG

— Vasek Pospisil (@VasekPospisil) August 29, 2020

Djokovic : "Nous ne créons pas un circuit parallèle"

La PTPA est née ! L’Association des joueurs de tennis professionnels (« Professional Tennis Players Association » en anglais a été lancée samedi, quelques heures après la victoire de Novak Djokovic au Masters 1000 de Cincinnati. «La première association avec uniquement des joueurs depuis 1972 », a écrit sur sa page Instagram Novak Djokovic avec une photo de nombreux joueurs présents à l’US Open, tous réunis sur le même court (avec masque et distanciation sociale de rigueur, bien sûr) qui ont visiblement choisi d’adhérer à cette nouvelle association.Face aux critiques de l’ATP (crée en 1972, et dont Djokovic a démissionné vendredi de la présidence du Conseil des joueurs) et de Rafael Nadal et Roger Federer (notamment), qui ont appelé à l’unité samedi, le n°1 mondial a tenu à préciser : « Je comprends vraiment que certains d'entre eux aient des opinions différentes et qu'ils ne pensent pas que le moment soit venu. Je pense que le moment est venu. Légalement, nous avons tout à fait le droit de former l’association des joueurs. Ce n'est pas un syndicat. Nous n'appelons pas au boycott. Nous ne créons pas un circuit parallèle ». Même son de cloche du côté du Canadien Vasek Pospisil, très impliqué aux côtés du n°1 mondial : « La PTPA n'a pas émergé pour combattre, perturber ou causer des problèmes à l'intérieur ou à l'extérieur du circuit.» Reste désormais à savoir comment va se passer la cohabitation entre l’ATP, son Conseil des joueurs et la PTPA…