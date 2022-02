ATP - Delray Beach : Paul rejoint les quarts de finale

Tommy Paul a parfaitement bien répondu présent. L'Américain, 41eme joueur mondial, bénéficiaire d'une wild card et tête de série n°4, s'est tranquillement qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Delray Beach, aux Etats-Unis, après sa victoire aisée contre l'Ouzbek Denis Istomin, 267eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux sets (6-2, 6-0) et 1h04 de jeu. Dans la première manche, l'Américain a effectué le break d'entrée, puis un deuxième dans la foulée, même s'il y est repris à trois fois pour celui-ci. Après avoir sauvé une balle de débreak à 3-0, Tommy Paul a ensuite conclu sur sa deuxième balle de set (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, l'Ouzbek a donc perdu ses trois services, malgré une balle sauvée sur le troisième et trois balles de débreak à 0-3. Insuffisant pour empêcher son adversaire d'un soir de conclure sur sa deuxième balle de match, avec cette roue de bicyclette (6-0).



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 585 308€)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



Huitièmes de finale

Norrie (GBR, n°1) - Otte (ALL)

Seppi (ITA) - Korda (USA, n°5)

Paul (USA, n°4, WC) bat Istomin (OUZ, Q) : 6-2, 6-0

Kozlov (USA, Q) bat Johnson (USA) : 6-1, 6-3



Millman (AUS) - Giron (USA)

Krueger (USA, Q) - Dimitrov (BUL, n°3, WC)

Mannarino (FRA, n°7) - Nakashima (USA)

Sock (USA, WC) - Opelka (USA, n°2)



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

Otte (ALL) bat Nishioka (JAP) : 7-6 (8), 6-3

Seppi (ITA) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-4

Korda (USA, n°5) bat Kokkinakis (AUS) : 6-4, 6-1



Paul (USA, n°4, WC) - Bye

Istomin (OUZ, Q) bat Querrey (USA) : 6-1, 7-6 (5)

Johnson (USA) bat Anderson (AFS) : 6-2, 6-7 (5), 6-2

Kozlov (USA, Q) bat Gomez (EQU, LL) : 4-6, 7-5, 6-3



Millman (AUS) bat Cressy (USA, n°8) : 6-7 (2), 7-6 (2), 7-6 (3)

Giron (USA) bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-3

Krueger (USA, Q) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-4

Dimitrov (BUL, n°3, WC) - Bye



Mannarino (FRA, n°7) bat Broady (USA, Q) : 6-2, 6-3

Nakashima (USA) bat Kudla (USA) : 6-1, 6-1

Sock (USA, WC) bat Altmaier (ALL) : 2-6, 6-3, 6-4

Opelka (USA, n°2) - Bye