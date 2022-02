ATP - Delray Beach : Opelka et Millman s'invitent en quarts de finale

John Millman a frustré le public de Delray Beach. L’Australien a, en effet, privé Marcos Giron d’une place en quarts de finale du tournoi américain. Le gain des cinq premiers jeux a donné le ton pour le 91eme mondial qui, avant de conclure le premier set, a toutefois dû lâcher un de ses deux breaks d’avance. Aucun des deux joueurs n’étant parvenu à s’offrir une balle de break, le deuxième set s’est joué au jeu décisif. Si Marcos Giron a pris le meilleur départ pour mener quatre points à un puis s’offrir trois balles de set, le 64eme mondial n’a pas su conclure. Concédant cinq points de suite, il a offert la victoire à John Millman (6-3, 7-6 en 1h32’). Tête de série numéro 2 du tournoi, Reilly Opelka a connu plus de difficultés pour venir à bout de Jack Sock. Profitant de sa puissance au service, ce dernier a emmené son compatriote au jeu décisif de la première manche pour y prendre l’avantage. Sauvant quatre balles de break d’entrée de deuxième set, Jack Sock a dû s’avouer vaincu dans le jeu décisif, qui a ouvert la porte d’un troisième set. Une ultime manche qui a été à sens unique pour Reilly Opelka, qui a tiré parti d’une baisse de régime de son adversaire pour prendre deux fois son service et conclure le match par une série de cinq jeux de suite, le dernier étant remporté blanc (6-7, 7-6, 6-1 en 2h19’).



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 585 308€)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



Huitièmes de finale

Norrie (GBR, n°1) bat Otte (ALL) : 6-3, 7-5

Korda (USA, n°5) bat Seppi (ITA) : 7-5, 6-3

Paul (USA, n°4, WC) bat Istomin (OUZ, Q) : 6-2, 6-0

Kozlov (USA, Q) bat Johnson (USA) : 6-1, 6-3



Millman (AUS) bat Giron (USA) : 6-3, 7-6 (6)

Krueger (USA, Q) - Dimitrov (BUL, n°3, WC)

Mannarino (FRA, n°7) - Nakashima (USA)

Opelka (USA, n°2) bat Sock (USA, WC) : 6-7 (6), 7-6 (4), 6-1



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

Otte (ALL) bat Nishioka (JAP) : 7-6 (8), 6-3

Seppi (ITA) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-4

Korda (USA, n°5) bat Kokkinakis (AUS) : 6-4, 6-1



Paul (USA, n°4, WC) - Bye

Istomin (OUZ, Q) bat Querrey (USA) : 6-1, 7-6 (5)

Johnson (USA) bat Anderson (AFS) : 6-2, 6-7 (5), 6-2

Kozlov (USA, Q) bat Gomez (EQU, LL) : 4-6, 7-5, 6-3



Millman (AUS) bat Cressy (USA, n°8) : 6-7 (2), 7-6 (2), 7-6 (3)

Giron (USA) bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-3

Krueger (USA, Q) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-4

Dimitrov (BUL, n°3, WC) - Bye



Mannarino (FRA, n°7) bat Broady (USA, Q) : 6-2, 6-3

Nakashima (USA) bat Kudla (USA) : 6-1, 6-1

Sock (USA, WC) bat Altmaier (ALL) : 2-6, 6-3, 6-4

Opelka (USA, n°2) - Bye