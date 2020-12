ATP - Delray Beach : Murray préfère ne pas aller en Floride

Mardi prochain, la saison ATP va débuter du côté de Delray Beach, en Floride, et d’Antalya, en Turquie. Andy Murray devait justement participer au tournoi américain, où il bénéficiait d’une invitation des organisateurs, mais l’Ecossais a annoncé son forfait ce jeudi. La raison ? La recrudescence des cas de coronavirus en Floride, le troisième Etat américain à avoir dépassé le million de cas positifs. « Après une longue discussion avec mon équipe, j’ai décidé de ne pas me rendre à Delray Beach. Etant donné l’augmentation du nom de cas de covid et le fait de prendre des vols transatlantiques, je veux minimiser les risques avant l’Open d’Australie », a déclaré le joueur de 33 ans. Retombé à la 122eme place mondiale, après une année 2020 où il n’a gagné que trois matchs (pour quatre défaites), l’ancien n°1 mondial s’était vu attribuer une wild-card par les organisateurs du tournoi floridien, dont il devait être l’un des têtes d’affiches. Sauf forfaits de dernière minute, Milos Raonic, Cristian Garin, John Isner, Hubert Hurkcz ou encore Adrian Mannarino seront les joueurs les mieux classés présents dans le tableau final.

Rendez-vous le 31 janvier à Melbourne ?

Comme la plupart des joueurs ne disputant pas ces deux tournois de reprise, Andy Murray va donc prendre la direction de l'Australie à la mi-janvier, afin de respecter la quarantaine de 14 jours obligatoire et ainsi pouvoir débuter la saison avec l'un des deux tournois de Melbourne, prévus du 31 janvier au 6 février. L'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison, débutera quant à lui le 8 février, un tournoi pour lequel Andy Murray, cinq fois finaliste, a reçu une wild-card. « Nous accueillons Andy à Melbourne à bras ouverts. Sa retraite a été un moment émouvant et le voir revenir, après avoir subi une importante opération chirurgicale et s'être reconstruit pour reprendre le circuit, sera un moment fort de l'Open d’Australie 2021 », avait déclaré le président de Tennis Australia Craig Tiley en début de semaine. Depuis sa "vraie-fausse" retraite de janvier 2019, Andy Murray a disputé 25 matchs en simple, pour 15 victoires et 10 défaites, et a même remporté le tournoi d'Anvers.