ATP - Delray Beach : Humbert dans le dernier carré

Petit à petit, Ugo Humbert (21 ans) se rapproche d'un deuxième titre sur le circuit. Vainqueur en début de saison de son tout premier trophée, à Auckland aux dépens de Benoît Paire, le Messin n'est plus qu'à deux victoires de s'en offrir un deuxième, à Delray Beach. Vendredi, en quarts de finale du tournoi floridien, Humbert a corrigé (6-1, 6-2, 1h12) un Frances Tiafoe certes mis à rude épreuve par le rythme imposé par le Français mais méconnaissable par rapport au niveau qui lui avait permis de se hisser dans le Top 30 (29eme) la saison dernière. Aujourd'hui, l'ex-grand espoir du tennis américain enchaîne les désillusions et son classement actuel (84eme) va avec. Humbert en a profité pour breaker d'entrée Tiafoe et prendre très vite le large dans le premier set, comme il l'a fait ensuite dans la deuxième manche, avec là encore un break réussi très tôt par le 44eme mondial. Qualifié pour la cinquième demi-finale de sa jeune carrière, le protégé de Cyril Brechbuhl aura en face de lui samedi le Japonais Yoshihito Nishioka, 63eme mondial.



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 622 181€)

Tenant du titre : Radu Albot (MOL)



Quarts de finale

Humbert (FRA, n°6) bat Tiafoe (USA) : 6-1, 6-2

Nishioka (JAP) bat Nakashima (USA, WC) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

Kwon (CdS) - Opelka (USA, n°4)

Johnson (USA) - Raonic (CAN, n°2)



Huitièmes de finale

Tiafoe (USA) bat Paul (USA) : 7-5, 7-6 (4)

Humbert (FRA, n°6) bat Kecmanovic (SER) : 6-4, 7-6 (6)

Nakashima (USA, WC) bat Norrie (GBR, Q) : 7-5, 6-2

Nishioka (JAP) bat Rubin (USA, Q) : 6-1, 6-2



Kwon (CdS) bat Harrison (USA, WC) : 6-4, 3-6, 7-6 (0)

Opelka (USA, n°4) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4

Johnson (USA) bat Sock (USA, WC) : 6-4, 5-7, 6-1

Raonic (CAN, n°2) bat Stebe (ALL) : 7-5, 6-3



1er tour

Paul (USA) bat Galan (COL, LL) : 6-2, 6-4

Tiafoe (USA) bat Gomez (EQU, Q) : 7-6 (3), 6-2

Kecmanovic (SER) bat Thompson (AUS) : 6-2, 0-0 abandon

Humbert (FRA, n°6) bat Kozlov (USA, LL) : 6-7 (5), 6-3, 6-1



Norrie (GBR, Q) bat Fritz (USA, n°3) : 6-4, 6-7 (4), 6-4

Nakashima (USA, WC) bat Vesely (RTC) : 7-6 (4), 6-1

Rubin (USA, Q) bat Jung (TAI) : 6-3, 4-3 abandon

Nishioka (JAP) bat Millman (AUS, n°5) : 3-6, 6-4, 6-2



Kwon (CdS) bat Mannarino (FRA, n°7) : 1-6, 6-3, 6-2

Harrison (USA, WC) bat Dzumhur (BOS) : 6-3, 6-2

McDonald (USA) bat Uchiyama (JAP) : 6-2, 7-6 (5)

Opelka (USA, n°4) bat Gulbis (LET, Q) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (4)



Sock (USA, WC) bat Albot (MOL, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (2)

Johnson (USA) bat Laaksonen (SUI) : 7-6 (5), 6-4

Stebe (ALL) bat Tomic (AUS, LL) : 6-2, 3-6, 6-2

Raonic (CAN, n°2) bat Istomin (OUZ, LL) : 6-2, 6-2