ATP - Delray Beach : Huitième finale pour Norrie

Finaliste de six tournois en 2021 (2 victoires - 4 défaites), Cameron Norrie n'avait encore pas eu l'occasion de jouer un dimanche cette année. Ce sera chose faite du côté de Delray Beach ! Tête de série n°1 en Floride, le Britannique de 26 ans a en effet tenu son rang face à Tommy Paul en demi-finale et jouera donc le titre dimanche.Il a sauvé les deux balles de break que s'est procuré son adversaire (les deux alors qu'il menait 4-2 dans le premier set) et l'a breaké à 1-0 dans la première manche et à 2-2 et 5-3 dans la deuxième. Norrie, qui a disputé un quart de finale à Rotterdam pour seul résultat probant cette année, tentera de remporter le troisième titre de sa carrière face à John Millman ou Reilly Opelka.bat Paul (USA, n°4, WC) : 6-3, 6-3Millman (AUS) - Opelka (USA, n°2)bat Korda (USA, n°5) : 6-2, 1-6, 7-6 (4)bat Kozlov (USA, Q) : 6-3, 6-1bat Dimitrov (BUL, n°3, WC) : 6-4, 6-4bat: 7-6 (2), 3-6, 6-1bat Otte (ALL) : 6-3, 7-5bat Seppi (ITA) : 7-5, 6-3bat Istomin (OUZ, Q) : 6-2, 6-0bat Johnson (USA) : 6-1, 6-3bat Giron (USA) : 6-3, 7-6 (6)bat Krueger (USA, Q) : 7-6 (4), 6-3bat Nakashima (USA) : 6-4, 2-6, 7-5bat Sock (USA, WC) : 6-7 (6), 7-6 (4), 6-1- Byebat Nishioka (JAP) : 7-6 (8), 6-3bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-4bat Kokkinakis (AUS) : 6-4, 6-1- Byebat Querrey (USA) : 6-1, 7-6 (5)bat Anderson (AFS) : 6-2, 6-7 (5), 6-2bat Gomez (EQU, LL) : 4-6, 7-5, 6-3bat Cressy (USA, n°8) : 6-7 (2), 7-6 (2), 7-6 (3)bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-3bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-4- Byebat Broady (USA, Q) : 6-2, 6-3bat Kudla (USA) : 6-1, 6-1bat Altmaier (ALL) : 2-6, 6-3, 6-4- Bye