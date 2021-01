ATP - Delray Beach : Deuxième titre en carrière pour Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz a doublé son palmarès. Vainqueur du tournoi de Winston-Salem en 2019, le Polonais a ajouté un autre trophée glané aux Etats-Unis à sa collection. Opposé à Sebastian Korda en finale du tournoi de Delray Beach, le 35eme mondial n’a quasiment pas laissé la moindre chance à son adversaire. C’est pourtant ce dernier qui a breaké le premier et a bien tenu son avantage jusqu’au quatrième jeu. C’est alors qu’Hubert Hurkacz a retrouvé son jeu et enchaîné cinq jeux, dont deux breaks, pour aller chercher le premier set. L’entame de la deuxième manche s’est avérée plus équilibrée entre le Polonais et l’Américain mais le fils de Petr Korda a laissé trop d’espaces à son adversaire, qui a su en profiter.

Hurkacz n’a pas été inquiété

Dans le cinquième jeu, de manière autoritaire, la tête de série numéro 4 a fait le break. Aucune réponse n’a pu être apportée par le 119eme mondial. Au moment de servir pour rester dans le match, ce dernier a une nouvelle fois cédé. Ne voulant pas voir cette finale s’éterniser, Hubert Hurkacz a scellé le sort de cette finale à sa première balle de match (6-3, 6-3 en 1h08’). Une victoire qui, avant la tournée australienne, permet au Polonais de se rapprocher du meilleur classement de sa carrière avec une 29eme place. Pour Sebastian Korda, cette première finale sur le circuit ATP va lui valoir une belle progression avec une 103eme place mondiale lundi prochain.



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 340 655€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)



Finale

Hurkacz (POL, n°4) bat Korda (USA) : 6-3, 6-3



Demi-finales

Hurkacz (POL, n°4) bat C.Harrison (USA, Q) : 7-6 (4), 6-4

Korda (USA) bat Norrie (GBR) : 6-3, 7-5



Quarts de finale

C.Harrison (USA, Q) bat Mager (ITA) : 7-6 (2), 6-4

Hurkacz (POL, n°4) bat Quiroz (EQU, Q) : 6-4, 6-4

Norrie (GBR) bat Tiafoe (USA, n°8) : 6-0, 3-6, 6-4

Korda (USA) bat Isner (USA, n°2) : 6-3, 4-6, 6-3



8emes de finale

C.Harrison (USA, Q) bat Garin (CHI, n°1) : 7-6 (3), 6-2

Mager (ITA) bat Querrey (USA, n°6) : 7)6 (8), 6-1

Hurkacz (POL, n°4) bat Galan (COL) : 6-2, 6-2

Quiroz (EQU, Q) bat Karlovic (CRO) : 6-2, 6-4



Tiafoe (USA, n°8) bat Fratangelo (USA) : 6-4, 3-6, 6-1

Norrie (GBR) bat Mannarino (FRA, n°3) : 6-2, 7-5

Korda (USA) bat Paul (USA, n°5) : 4-6, 6-3, 6-2

Isner (USA, n°2) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 7-6 (4)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

C.Harrison (USA, Q) bat Etcheverry (ARG) : 6-4, 6-2

Mager (ITA) bat R.Harrison (USA, WC) : 3-6, 6-1, 6-4

Querrey (USA, n°6) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4



Hurkacz (POL, n°4) - Bye

Galan (COL) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-4

Quiroz (EQU, Q) bat Rubin (USA, WC) : 7-6 (1), 6-3

Karlovic (CRO) bat Andujar (ESP, n°7) : 6-3, 5-7, 6-4



Tiafoe (USA, n°8) bat Young (USA, Q) : 6-3, 6-4

Fratangelo (USA) bat King (USA, Q) : 6-2, 6-2

Norrie (GBR) bat Aragone (USA, WC) : 6-2, 6-1

Mannarino (FRA, n°3) - Bye



Paul (USA, n°5) bat Nam (CdS) : 6-1, 6-4

Korda (USA) bat Kwon (CdS) : 6-4, 6-4

Monteiro (BRE) bat Bellucci (BRE) : 6-3, 7-5

Isner (USA, n°2) - Bye