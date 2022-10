ATP : Del Potro souhaiterait revenir en 2023

Del Potro : "Des hauts et des bas émotionnels"

Juan Martin del Potro a-t-il véritablement disputé le dernier match de sa carrière le 8 février dernier contre Federico Delbonis à Buenos Aires ? Rien n’est moins sûr. Le quotidien espagnol As révèle en effet ce mardi que l’Argentin de 34 ans songe à revenir en 2023 pour disputer un tournoi, selon des sources proches du vainqueur de l’US Open 2009.En marge de l’US Open, le mois dernier, Juan Martin del Potro avait déjà confié que revenir sur le court le démangeait. « Je me sens toujours joueur, je ne me vois pas comme un ancien joueur de tennis. Quand je les vois jouer, je me dis que je devrais être là. Je vis au jour le jour, avec des hauts et des bas émotionnels. Je me suis toujours concentré sur mon retour jusqu'à ce que je prenne la décision de changer de cap. Je ne sais pas si c'était mon dernier match contre Delbonis, j'ai l'envie mais je ne réfléchis plus à quoi faire pour jouer. Quand je suis arrivé à l'US Open, ils m'ont parlé de Serena Williams, ils m'ont fait comprendre que si elle me donnait sa jambe (sic) l'année prochaine...» Lorsqu'il était revenu à Buenos Aires en février, allégé de douze kilos, cela faisait alors plus de deux ans et demi qu'il n'avait pas joué un match sur le circuit ATP. Opéré trois fois des poignets et quatre fois des genoux durant sa carrière, Juan Martin del Potro a sans été l'un des joueurs les plus malchanceux de sa génération. Disputer un dernier tournoi lui permettrait peut-être de faire la paix avec son corps. Reste à savoir lequel...