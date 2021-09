ATP : Del Potro espère toujours un retour

Ce lundi, c’est en tant que spectateur, en costume, que Juan Martin del Potro était présent à l’US Open. Vainqueur du tournoi du Grand Chelem new yorkais en 2009, après avoir battu Rafael Nadal en demies et Roger Federer en finale, l’Argentin n’a plus foulé les courts de Flushing Meadows depuis 2018 et sa finale perdue en trois sets contre Novak Djokovic. La raison ? Une fracture de la rotule droite subie en juin 2019 lors du tournoi du Queen’s. Depuis, celui qui fêtera ses 33 ans le 23 septembre a été opéré à quatre reprises (en juin 2019, janvier 2020, août 2020 et mars 2021) et il a profité de sa présence à New York pour donner de ses nouvelles, via une interview à ESPN. Et elles ne sont pas vraiment bonnes pour l’Argentin ancien n°3 mondial et vainqueur de 22 tournois ATP, déjà perturbé en début de carrière par quatre opérations des poignets.

Del Potro : "Le moment le plus compliqué de ma carrière"