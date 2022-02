Adrian Mannarino ne verra pas les demi-finales. Le Français, 57eme joueur mondial et tête de série n°5, a été éliminé en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Dallas aux Etats-Unis, sur dur indoor, par l'Américain Reilly Opelka, 23eme joueur mondial et tête de série n°2, en deux manches (6-3, 6-4) et seulement 56 petites minutes de jeu. Dans la première manche, à 1-2, le Français a alors dû sauver une première balle de break, avant finalement de s'incliner sur la deuxième et dernière. Fort de cet avantage en poche, son adversaire d'un jour est ensuite aller s'adjuger cette première manche, à sa première opportunité (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, à 1-1, le Tricolore a de nouveau été breaké. En face, l'Américain n'a jamais été mis en danger sur son propre service, et c'est donc tout naturellement qu'il est allé conclure cette rencontre, sur un ultime jeu blanc (6-4). Dans le dernier carré, il affrontera son compatriote John Isner, 26eme joueur mondial et tête de série n°3, qui a éliminé le Canadien Vasek Pospisil, 150eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux sets (6-4, 6-4) et 1h06 de jeu.

Fritz est tombé

Coup de tonnerre à Dallas. Ce vendredi, en quart de finale, Taylor Fritz est tombé face à Marcos Giron en trois sets (6-4, 3-6, 7-6) et 2h23 de jeu. Classé 19eme à l'ATP et tête de série numéro 1 dans ce tournoi texan, le natif de San Diego peut avoir de gros regrets après ce revers. En effet, c'est lui qui s'est procuré la première balle de match sur son service à 5-4, avant de devoir en sauver une à 5-6 pour Giron. Finalement, c'est ce dernier qui a eu le dernier mot lors du jeu décisif remporté 7-3. En demi-finale, l'actuel 70eme mondial sera opposé à Jenson Brooksby pour une place en finale. Contre Jordan Thompson, l'Américain, tête de série numéro 4, n'a pas trainé pour s'imposer en deux manches (6-3, 6-0) et 1h13 de jeu. Après un premier set accroché, l'Australien n'a pas vu le jour et s'arrête donc là.



DALLAS (Etats-Unis, ATP 250, dur indoor, 692 649€)

1ere édition



Demi-finales

Giron (USA, n°7) - Brooksby (USA, n°4)

Isner (USA, n°3) - Opelka (USA, n°2)



Quarts de finale

Giron (USA, n°7) bat Fritz (USA, n°1) : 6-4, 3-6, 7-6 (3)

Brooksby (USA, n°4) bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-0

Isner (USA, n°3) bat Pospisil (CAN, Q) : 6-4, 6-4

Opelka (USA, n°2) bat Mannarino (FRA, n°5) : 6-3, 6-4



2eme tour

Fritz (USA, n°1) bat Sock (USA, WC) : 6-1, 6-4

Giron (USA, n°7) bat Broady (GBR, Q) : 3-6, 6-3, 6-1

Brooksby (USA, n°4) bat Seppi (ITA) : 6-3, 3-6, 6-3

Thompson (AUS) bat Nakashima (USA, n°8) : 7-5, 7-6 (1)



Pospisil (CAN, Q) bat Rodionov (AUT, Q) : 7-6 (3), (6) 6-7, 6-2

Isner (USA, n°3) bat Anderson (AFS) : 7-6 (1), 6-7 (7), 7-6 (5)

Mannarino (FRA, n°5) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-1

Opelka (USA, n°2) bat Stebe (ALL, Q) : 7-6 (3), 7-6 (8)



1er tour

Fritz (USA, n°1) - Bye

Sock (USA, WC) bat Otte (ALL) : 6-4, 6-4

Broady (GBR, Q) bat Gojowczyk (ALL) : 6-1, 6-4

Giron (USA, n°7) bat Sandgren (USA) : 6-4, 6-4



Brooksby (USA, n°4) - Bye

Seppi (ITA) bat Altmaier (ALL) : 4-6, 6-3, 6-4

Thompson (AUS) bat Lopez (ESP) : 7-5, 6-3

Nakashima (USA, n°8) bat Millman (AUS) : 7-5, 7-6 (3)



Rodionov (AUT, Q) bat Cressy (USA, n°6) : 7-6 (3), 4-6, 6-1

Pospisil (CAN, Q) bat Chakravarthi (USA, WC) : 6-1, 6-0

Anderson (AFS) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-4

Isner (USA, n°3) - Bye



Mannarino (FRA, n°5) bat Johnson (USA) : 6-7 (2), 6-2, 7-6 (2)

Nishioka (JAP) bat Krueger (USA, WC) : 6-4, 6-4

Stebe (ALL, Q) bat Kudla (USA) : 7-6 (7), 3-6, 6-3

Opelka (USA, n°2) - Bye