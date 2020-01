ATP Cup/Gaël Monfils : « Le score est sévère »

Gaël Monfils, ressentez-vous de l’impuissance après cette nouvelle défaite contre Novak Djokovic ?

Je ne dirais pas impuissance. Je suis toujours là. J’ai pris 3 et 2, mais j’ai joué mon match du début à la fin, c’est ce que je voulais. Je m’entraîne dur. Ce sont des matchs comme ça qu’il me faut pour me préparer. Le score est quand même sévère. Je m’entraîne pour battre ces mecs-là. C’est le petit truc qui me manque pour pouvoir aller encore plus haut. J’ai joué 1h30 – 1h40 avec une grosse intensité, ce sont des matchs comme ça qui vont me servir pour essayer d’aller les titiller, continuer à essayer d’être un peu mieux. Aujourd’hui, il a dû bien jouer pour gagner. Je l’ai obligé à sortir un bon match. A moi d’essayer de trouver la solution, de continuer à m’entraîner. Mon but c’est d’être en forme pour l’Open d’Australie. Hier Je me suis entraîné pendant 2h30, aujourd’hui je suis content car j’ai tenu une bataille physique et je pense que j’en ai encore sous le pied. J’ai encore de la préparation à faire, et si je dois l’affronter à l’Open d’Australie, j’espère pouvoir lui offrir encore plus. Pourquoi pas gagner un set, comme j’avais réussi à le faire à l’US Open (en 2016, ndlr), essayer de le pousser dans un cinquième, peut-être. C’est le début. Il y a quand même beaucoup de positif à retirer de ce match.



Que pensez-vous de Gilles Simon en tant que capitaine ?

J’adore Gilles. Il me connait très bien, il lit très bien mon jeu. Il arrive à comprendre pourquoi je vais faire ce choix-là à un moment, et il arrive à bien m’aiguiller sur d’autres choix, en prenant en compte mes faiblesses, ce qui est un peu compliqué pour certaines personnes qui ont l’impression que je peux le faire un peu naturellement. Gilles me connait tellement bien qu’il sait qu’il faut peut-être que je le fasse d’une façon différente, et il arrive à m’apporter ça. Malheureusement, aujourd’hui, c’est dur. 3 et 2… Je me suis bien battu, j’ai montré des belles choses, ce n’est pas un « 3 et 2 » en jouant mal, mais un « 3 et 2 » en faisant un bon match contre un n°2 mondial qui joue un très bon tennis.