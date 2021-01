ATP Cup : Un Autrichien capitaine des Bleus

Le tirage au sort de l'ATP Cup, cette compétition par équipes nationales qui réunira douze équipes à Melbourne du 1er au 5 février et dont ce sera la deuxième édition, se déroulera ce vendredi. Et on connait depuis ce jeudi le nom des capitaines des différentes équipes. Gilles Simon, qui était le capitaine de l'équipe de France l'an passé, ne renouvellera pas l'expérience en 2021 puisqu'il disputera en même temps le tournoi de Melbourne. C'est Richard Ruckelshausen qui prendra place sur le banc. Inconnu du grand public, cet Autrichien de 33 ans n'est autre que le nouvel entraîneur de Gaël Monfils. "La Monf", n°11 mondial et meilleur français au classement ATP, jouera les matchs de simple, tout comme Benoit Paire, pendant que Nicolas Mahut et Edouard-Roger-Vasselin disputeront le double.

Forcément du lourd pour la France

Ruckelshausen a arrêté sa carrière en 2013 et n'est jamais grimpé plus haut que la 453eme place mondiale, en 2008. Ancien coach dans des clubs à Salzbourg et à Hambourg, il a créé sa structure, "Ruckelshausen International Sports Education" en 2016, avant de devenir coach ATP et WTA à partir de 2020. Gaël Monfils (34 ans) sera le premier grand joueur à qui il va prodiguer ses conseils. Liam Smith ne sera donc resté le coach de l'actuel meilleur joueur français que pendant deux saisons. Ce vendredi, ce sont quatre groupes de trois équipes qui seront tirés au sort, et seul le vainqueur se qualifiera pour les demi-finales. La Serbie, l'Espagne, l'Autriche et la Russie, qui comptent dans leurs rangs les meilleurs joueurs présents en Australie (Djokovic, Nadal, Thiem et Medveded) seront têtes de série.



Les capitaines des équipes de l'ATP Cup 2021 :

1- Serbie : Viktor Troicki

2- Espagne : Pepe Vendrell

3- Autriche : Wolfgang Thiem

4- Russie : Evgeny Donskoy

5- Grèce : Apostolos Tsitsipas

6- Allemagne : Mischa Zverev

7- Argentine : Diego Schwartzman

8- Italie : Vincenzo Santopadre

9- Japon : Max Mirnyi

10- France : Richard Ruckelshausen

11- Canada : Peter Polansky

12- Australie : Lleyton Hewitt