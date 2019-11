ATP Cup : Tous les participants sont connus, les Bleus avec Pouille et Monfils

A moins de deux mois du coup d'envoi de la première édition de l'ATP Cup, on y voit beaucoup plus clair ce jeudi. Après avoir annoncé uniquement le nom des 18 premières nations (ainsi que le pays hôte, l'Australie) qui participeraient à la compétition, l'instance a en effet dévoilé ce jeudi les six autres pays qui disputeront cette épreuve qui se déroulera sur le sol australien en début d'année prochaine et concernera donc 24 pays, répartis sous la forme de six poules de quatre. La Bulgarie (Grigor Dimitrov) , le Chili (Christian Garin), la Pologne (Hubert Hurkacz), l'Uruguay (Pablo Cuevas), la Moldavie (Radu Albot) et la Norvège (Casper Ruud), qualifiées au prix du classement ATP de leur meilleur joueur, sont ainsi venues s'ajouter aux 18 premiers pays déjà connus, à savoir la France donc, mais aussi la Serbie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, le Japon, la Géorgie, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Bulgarie, la Russie, l'Italie, les Etats-Unis, l'Autriche, la Croatie, l'Argentine, l'Allemagne, la Grèce, le Canada et donc le pays organisateur l'Australie, qui se frottera dans le groupe F aux Allemands, aux Grecs et aux Canadiens à l'occasion de cette première ATP Cup, qui se déroulera à Perth, Brisbane et Sydney entre le 3 et le 20 janvier 2020.

Les Bleus avec Monfils, Pouille, et le Chili

ATP Cup (3 au 20 janvier 2020, à Perth, Sydney et Brisbane) - Composition des poules

France

Les Bleus, eux, sont tombés dans le groupe A. Avant jeudi, ils savaient déjà qu'ils se frotteraient à la Serbie de Novak Djokovic et à l'Afrique du Sud chère à Kevin Anderson mais forfait. Depuis jeudi, les Français connaissent le nom de leur troisième adversaire, etMais l'équipe de France, dont le capitaine pour l'occasion sera Gilles Simon, ne sera pas représenté par Gaël Monfils et Benoît Paire, comme on pouvait le penser initialement.A noter que dans le groupe C, suite au retrait de la Suisse (Roger Federer a préféré renoncé pour raisons familiales), ce sont finalement les Bulgares qui devront en découdre avec la Belgique, la Grande-Bretagne et la Moldavie.Groupe A : Serbie,, Afrique du Sud, ChiliGroupe B : Espagne, Japon, Géorgie, UruguayGroupe C : Belgique, Grande-Bretagne, Bulgarie, MoldavieGroupe D : Russie, Italie, Etats-Unis, NorvègeGroupe E : Autriche, Croatie, Argentine, PologneGroupe F : Allemagne, Grèce, Canada, Australie