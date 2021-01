ATP Cup : Simon ne sera pas le capitaine des Bleus pour la deuxième fois de suite

Deux choix s'offraient à Simon

Gilles Simon ne récidivera pas. Désigné capitaine de l'équipe de France la saison dernière lors de la première édition de l'ATP Cup,, certes uniquement le temps de cette compétition remportée l'année dernière par la Serbie de Novak Djokovic. Vingt-quatre heures après que l'ATP a dévoilé la composition des équipes, confirmant ainsi en ce qui concerne les Bleus que Gaël Monfils, Benoît Paire pour les simples et le tandem Nicolas Mahut-Edouard Roger-Vasselin, pour ce qui est du double, défendraient de nouveau les couleurs tricolores à Melbourne en février prochain (du 1er au 5 février),, le deuxième tournoi ATP250 imaginé par l'ATP dans la ville australienne en marge de l'ATP Cup pour permettre aux joueurs non-engagés dans l'épreuve (cette année, la compétition ne concernera que douze équipes, contre 24 en 2020) de préparer eux aussi du mieux qui soit l'Open d'Australie (8 au 21 février).Le vétéran français mènera une vaste colonie bleue, composée de Simon mais aussi de Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Corentin Moutet et Adrian Mannarino.: participer de nouveau à l'ATP Cup, de nouveau en tant qu'entraîneur des Bleus pour l'occasion ou rester focalisé sur sa carrière de joueur pure et s'aligner sur l'un des deux tournois de Melbourne. Le 64eme mondial, surnommé officiellement « le professeur » sur le circuit mais que ses copains du tennis, Monfils en tête, préfèrent appeler de leur côté « la machettas » pour sa tendance à ne pas faire de quartier lorsqu'il évoque l'évolution de son sport et de ses règlements - Simon a d'ailleurs écrit récemment un livre intitulé « Ce sport qui rend fou » - a opté pour la seconde solution. Les Bleus vont donc devoir se trouver un autre capitaine.