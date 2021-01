ATP Cup : Monfils, Paire, Mahut et Roger-Vasselin représenteront (encore) la France

Nonstop entertainment 🤩



Toutes les stars seront présentes, à l'exception de Kyrgios

On prend les mêmes et on recommence. Plus exactement, il faut espérer que cette équipe de France incapable de franchir le premier tour de l'épreuve la saison dernière pour sa première édition ne se cassera pas les dents d'entrée cette fois. Pour le reste, les Bleus repartiront avec les mêmes joueurs. Lundi soir, l'ATP a levé le voile sur la composition des douze équipes qualifiées pour cette deuxième édition (en raison de la proximité avec l'Open d'Australie, le nombre de nations en lice a été divisé par deux et le tournoi ne se disputera que sur cinq jours, contre quatorze en 2020).Et, sachant que les deux premiers disputeront les simples et que leurs deux coéquipiers composeront, eux, le tandem appelé à disputer les doubles. Reste à savoir qui sera le capitaine de l'équipe de France. L'année dernière, choisi par Monfils, Gilles Simon s'était collé et avait ainsi étrenné un tout nouveau costume pour lui. Cette fois, le natif de Nice pourrait préféré parfaire sa préparation pour l'Open d'Australie en disputant l'un des deux tournois au calendrier en marge de cette ATP Cup. A suivre...A noter qu'en ce qui concerne l'affiche de cette deuxième édition,, pourtant présent la saison dernière sur son sol. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic, tenant du titre avec la Serbie, Rafael Nadal (Espagne), Dominic Thiem (Autriche), Daniil Medvedev (Russie), Stefanos Tsitsipas (Grèce), Alexander Zverev (Allemagne), Diego Schwartzman (Argentine) ou encore Denis Shapovalov (Canada) seront ainsi de nouveau de la partie. Et plusieurs d'entre eux devraient croiser la route des Français.L'année dernière, la France s'était frottée aux Serbes, et s'était inclinée. Aux Tricolores de réécrire l'histoire.