ATP Cup : L'édition 2021 repoussée d'une journée

Update: New #AusOpen lead-in schedule to help give the 72 players in 14-day quarantine lockdown the best possible preparation and training opportunities... https://t.co/OhlKPVUduS pic.twitter.com/jOMHyz75mw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2021

Les deux tournois ATP de Melbourne également reculés

L’Australie accueille les deux premiers gros événements de tennis de l’année 2021. L’ATP Cup, qui doit se tenir du 1er au 5 février, puis l’Open d’Australie du 8 au 21 février. Cependant, le programme a quelque peu changé en raison de la quarantaine stricte imposée aux joueurs et joueuses qui se sont trouvés dans des avions dans lesquels au moins une personne a été testée positive au coronavirus. Alors que les personnes concernées ne peuvent s’entraîner convenablement à cause de cette période d’isolement, un geste de faveur leur a été fait concernant le calendrier. Comme l’ont annoncé les organisateurs de l’Open d’Australie ce dimanche via un communiqué, la prochaine édition de l’ATP Cup, dans laquelle la France sera opposée lors de la phase de groupes à l'Italie et l'Autriche, a été décalée de 24 heures. Ainsi, elle débutera le 2 février, au lieu du 1er, et se clôturera le 6 février, au lieu du 5.Une décision prise pour permettre aux joueurs confinés d’avoir « un peu plus de temps pour se préparer », s’est félicité Craig Tiley, patron de Tennis Australia. « C'est une période particulièrement difficile pour les athlètes qui sont en quarantaine et nous, ainsi que la WTA et l'ATP, faisons tout ce que nous pouvons pour les aider », a ajouté celui qui est également le directeur de l'Open d'Australie. A l’image de cet aménagement du calendrier, les deux tournois ATP 250 qui précédent l’Open d’Australie sont également décalés d’un jour. Ainsi, le Great Ocean Road Open et le Murray River Open, qui auront lieu tous deux au Melbourne Park, se tiendront du 1er au 7 février. Les joueurs confinés dans leur chambre d’hôtel apprécieront le geste, eux qui attendent toujours de pouvoir aller frapper la balle pour préparer l’Open d’Australie de la meilleure des manières, sur les courts.