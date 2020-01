Un super-tie break de presque 30 minutes !



Jamie Murray had that one on his racket. #ATPCup pic.twitter.com/OhMyfocY5S

— Tennis Blockade (@tennisblockade) January 9, 2020

La Russie stoppe l'Argentine

Medvedev domine Schwartzman après un match tendu

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)

QUARTS DE FINALE (à Sydney)

Jeudi 9 janvier

Et de quatre pour l’Australie ! A domicile, l’équipe emmenée par Lleyton Hewitt a remporté sa quatrième victoire et s’est donc qualifiée pour les demi-finales de l’ATP Cup, en disposant de la Grande-Bretagne à l’issue d’une rencontre spectaculaire. Invaincus en phase de poules, les Australiens sont passés tout près de l’élimination, mais ont fini par se qualifier après avoir sauvé quatre balles de match dans le super tie-break du double.Auteur de 11 aces, l’Australien a remporté le premier set en breakant à 2-2 et 4-2, et le deuxième en breakant à 1-1, 3-1 et 4-2 (Norrie avait réussi un débreak). L’Australie était donc sur de bons rails, et Alex De Minaur (18eme) n’avait plus qu’à confirmer en battant Dan Evans (42eme) dans le match des n°1.De Minaur a pourtant entamé la rencontre en menant 3-0, mais le Britannique est revenu à 3-3, puis s’est finalement imposé au tie-break (7-4). Dans la deuxième manche, l’Australien a de nouveau breaké d’entrée, mais il a cette fois réussi à conserver son avance (en sauvant trois balles de débreak) pour égaliser à un set partout. Tout s’est donc joué dans la manche décisive, qui a duré 1h22 et a été riche en rebondissements. Evans a mené 3-0, puis les joueurs se sont échangé les breaks, et De Minaur a fini par revenir à 4-4. Le Britannique s’est ensuite procuré quatre balles de match à 6-5, mais les a manquées. Mais dans le tie-break, il n’a laissé aucune chance à son adversaire, s’imposant 7-2 et refroidissant le public australien.Breakée d’entrée, la paire britannique Jamie Murray-Joe Salisbury a bien réagi en remportant finalement le premier set 6-3. Dans le deuxième, les Australiens se sont bien repris en l’emportant eux aussi 6-3, et il a donc fallu jouer le super tie-break. Ce super tie-break a duré quasiment une demi-heure, les Australiens sauvant quatre balles de match (dont une à 11-10 sur une action que Jamie Murray pourra longtemps regretter) et en en manquant quatre également. Mais à 17-16, la cinquième a été la bonne, et après un dernier Challenge britannique, ils ont enfin pu exulter. L’Australie sera bien en demi-finale à la maison samedi, contre l’Espagne ou la Belgique !La Russie peut toujours compter sur son duo Karen Khachanov - Daniil Medvedev ! Le n°17 et le n°5 mondial ont gagné tous les matchs à enjeu de l’équipe russe depuis le début de l’ATP Cup (en simple et en double) et cela a encore été le cas ce jeudi en quarts de finale. Karen Khachanov a parfaitement lancé les Russes, en s’imposant 6-2, 7-6 en 1h40 contre Guido Pella. Le 17eme joueur mondial, auteur de 7 aces et 73% de premières balles, a fait respecter la logique face au 25eme, mais il faut dire que l’Argentin n’était pas dans son état normal.Largement dominé dans la première manche (trois breaks concédés), Pella a mieux résisté dans la deuxième, se procurant quatre balles de débreak à 3-3, avant de finalement s’incliner au tie-break (7-4).Le match des n°1, entre Daniil Medvedev et Diego Schwartzman, a tenu toutes ses promesses. Et le Russe a fini par avoir le dernier mot après 2h22 de jeu : 6-4, 4-6, 6-3. Même s’il n’a dormi que cinq heures ces deux dernières nuits, comme il l’a expliqué après le match, le n°5 mondial s’est montré « clutch », remportant le premier set 6-4 sur un break blanc alors qu’il venait tout juste de perdre son break d’avance. Pour une raison inconnue, le Russe a alors invectivé l’Argentin juste après la balle de set, ce qui a provoqué la descente (un peu trop ?) express de l’arbitre de sa chaise, qui craignait peut-être que les deux joueurs en viennent en main.ce qui lui a valu un point de pénalité. Malgré une balle de 5-5, il a fini par perdre le set. Tout s’est donc joué dans le troisième, où les deux joueurs ont facilement remporté leur mise en jeu, jusqu’à 4-3 pour le Russe, qui a réussi à breaker sur sa deuxième occasion, et conclure sur sa deuxième balle de match. C’est donc la Russie, avec ses deux top joueurs, qui ira en demi-finale. Ce sera contre la Serbie ou le Canada. On en salive à l’avance.GRANDE-BRETAGNE -: 1-2bat Norrie (GBR) : 6-2, 6-2bat De Minaur (AUS) : 7-6 (4), 4-6, 7-6 (2)battent Murray/Salisbury (GBR) : 3-6, 6-3, 18-16ARGENTINE -: 0-2 (en cours)bat Pella (ARG) : 6-2, 7-6 (4)bat Schwartzman (ARG) : 6-4, 4-6, 6-3Gonzalez/Molteni (ARG) - Khachanov/Medvedev (RUS)