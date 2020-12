ATP Cup : La France sera présente

Un format modifié par rapport à la première édition

France

Eliminés d'entrée l'année dernière à Brisbane, les Bleus auront l'occasion de se racheter, en février prochain (1er au 5 février) toujours en Australie.Avec certes un peu de retard par rapport à ce qui était attendu,, au même titre que la Serbie, tenante du titre après son sacre lors de la première édition, l'année dernière, l'Espagne, battue en finale par les Serbes, ou encore la Russie, qui s'était, elle, hissée dans le dernier carré de cette ATP Cup première du nom, au même titre que l'Australie, invitée pour cette édition 2021 en tant que pays hôte de la compétition.La France, qualifiée au même titre que les onze autres pays en lice sur la base du classement de son numéro 1 (Gaël Monfils, 11eme mondial) peut d'ailleurs être soulagée de faire partie des douze pays retenus, dans la mesure où le format modifié par rapport à 2020 ne lui garantissait en rien d'être présent de nouveau., en raison de la proximité avec le début de l'Open d'Australie (8 au 21 février). En conséquence,, et alors que le tournoi avait présenté 24 participants pour sa première édition, ils ne seront que 12 en février prochain à tenter d'imiter la Serbie en inscrivant eux aussi leur nom au palmarès. Quatre groupes de trois équipes seront constitués après tirage au sort, et le premier de chacune de ses quatre poules sera qualifié pour les demi-finales, sachant queEn 2020, la France, après avoir battu le Chili (2-1), avait buté sur la Serbie (2-1) puis l'Afrique du Sud (2-1 là aussi). Gaël Monfils, Benoît Paire, Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin et Gilles Simon, promu capitaine pour l'occasion, représentaient l'équipe de France.Serbie, Espagne, Autriche, Russie, Grèce, Allemagne, Argentine, Italie, Japon,, Canada, Australie