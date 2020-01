Djokovic vient à bout de Medvedev



First to the final, 🇷🇸 #TeamSerbia!

Djokovic pulls out a hard-fought victory behind sterling tennis 6-1 5-7 6-4 over Medvedev to take the tie 2-0.#ATPCup | #SRBRUS pic.twitter.com/wvaukq6rQl



— ATPCup (@ATPCup) January 11, 2020

Nadal a encore tremblé

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)

DEMI-FINALES (à Sydney)

Samedi 11 janvier

FINALE (à Sydney)

Dimanche 12 janvier

On prévoyait une demi-finale à grand suspense entre la Serbie et la Russie à Sydney dans le cadre de l’ATP Cup. Les Serbes se sont finalement imposés 3-0 ! Emmenée par Dusan Lajovic et Novak Djokovic, la Serbie est irrésistible depuis le début de la compétition, et elle tentera de remporter dimanche la première ATP Cup de l’histoire.A part contre Benoit Paire, le n°34 mondial a gagné tous ses matchs, et après Felix Auger-Aliassime en quarts de finale, c’est Karen Khachanov, le n°17 mondial, qui a subi la loi du Serbe. Et en deux sets, qui plus est ! Il s’est imposé 7-5, 7-6 en 1h49 de jeu. Les deux joueurs se sont montrés extrêmement solides sur leur service, Lajovic (72% de premières balles) ne concédant pas la moindre balle de break, et Khachanov n’en ayant qu’une seule à défendre, à 6-5 pour Lajovic dans le premier set. Une seule occasion que le Serbe a saisie pour empocher la première manche. Dans la deuxième, il a dû attendre le tie-break pour faire la différence, et il a déroulé dans ce jeu décisif, remporté 7-1 !Restait donc à Novak Djokovic à conclure le travail, mais la tâche était ardue, face au n°5 mondial Daniil Medvedev, qui l’avait battu deux fois en 2019 (à Monte-Carlo et Cincinnati).Largement dominateur dans la première manche (break à 2-1 et 4-1 et une seule balle de break à sauver, au moment de servir pour le set), le n°2 mondial a eu plus de mal dans la deuxième. Alors qu’il avait breaké d’entrée, il a ensuite perdu les quatre jeux suivants, puis est revenu à 4-4, avant de se faire breaker au pire moment, à 5-6. Il a donc fallu disputer un troisième set et Djokovic a fait la différence en breakant à 2-2. Il a tremblé au moment de servir pour le match, en devant sauver trois balles de break, mais a finalement eu le dernier mot, après quelques points d’anthologie.Les organisateurs de la Coupe Davis en rêvaient, ceux de l'ATP Cup y auront droit ! La finale de la première édition opposera la Serbie de Novak Djokovic à l'Espagne de Rafael Nadal ! L'équipe du n°1 mondial s'est en effet qualifiée en battant le pays-hôte, l'Australie, après les deux premiers simples.Si brillant depuis le début de la compétition, l'Australien est passé complètement à côté de son premier set. Très nerveux, il n'a d'ailleurs réussi son premier ace que lorsqu'il était déjà mené 5-0, mais il était trop tard. Le n°29 mondial s'est repris dans le deuxième (il a d'ailleurs servi 11 aces), mais "RBA", d'une incroyable justesse dans tous ses choix, a réussi le break à 2-2 et Kyrgios n'a pas pu égaliser, malgré une occasion sur le jeu suivant.Même si le public australien aurait sans doute rêvé d'un match entre Nick Kyrgios et Rafael Nadal, le n°1 australien est bel et bien Alex de Minaur et c'est lui qui a eu l'honneur d'affronter le roi de l'ATP. Et il l'a fait vaciller !Pas dans le coup dans la première manche, manquant de percussion, notamment en coup droit, Nadal a été breaké d'entrée de match et n'a pas eu la moindre occasion de revenir. Dans le deuxième set, les deux joueurs ont facilement remporté leur mise en jeu, mais à 6-5 en faveur de Nadal, de Minaur a craqué, sur la première balle de break de l'Espagnol, qui s'est avérée une balle de set. Revenu à une manche partout, le n°1 mondial a retrouvé toute son énergie et a rapidement mené 4-0 en ne perdant que trois points. Malgré la perte d'un break d'avance, il est parvenu à s'imposer sans trembler. Les spectateurs de Sydney auront donc droit à leur choc Nadal - Djokovic dimanche !RUSSIE -: 0-3bat Khachanov (RUS) : 7-5, 7-6 (1)bat Medvedev (RUS) : 6-1, 5-7, 6-4battent Gabashvili/Kravchuk (RUS) : 6-4, 7-6 (7)AUSTRALIE -: 0-2bat Kyrgios (AUS) : 6-1, 6-4bat de Minaur (AUS) : 4-6, 7-5, 6-1Guccione/Peers (AUS) - Carreno Busta/Nadal (ESP)Serbie - Espagne