ATP Cup : Djokovic a confiance en son équipe

La Serbie va retrouver l’Espagne ce dimanche en finale de l’ATP Cup, avec un duel entre Novak Djokovic et Rafael Nadal qui s’annonce. Mais, avant ce dénouement, l’équipe serbe a dû batailler contre la Russie, et notamment son numéro 1 face à un accrocheur Daniil Medvedev, qui a forcé l’admiration du numéro 2 mondial. « C’était un match incroyable, très compétitif, a déclaré Novak Djokovic à l’issue de la rencontre. Je tiens à féliciter Daniil Medvedev, qui s’est battu et a trouvé le moyen de revenir dans le match. Je me sentais bien sur le court, je jouais bien et je bougeais bien. » Ayant son capitaine Nenad Zimonjic à ses côtés lors de cette interview, le leader de l’équipe de Serbie n’a pas manqué de mettre en avant l’apport de son entourage dans les moments difficiles. « A un moment, j’ai perdu mes nerfs. Mais je suis revenu et c’était serré. Le public a été fantastique, j’ai énormément aimé cette ambiance, a confié Novak Djokovic. Nenad Zimonjic, qui est mon capitaine, Dusan Lajovic, mon frère et mon entraîneur étaient sur le banc pour me soutenir tout au long de ce match. Les avoir à mes côtés m’aide beaucoup, surtout quand je commence à être découragé. J’aime beaucoup cette compétition. » Et le Serbe aura l’occasion d’être le premier à ajouter son nom au palmarès ce dimanche.