ATP Cup (Demi-finales) : Qualification du Canada aux dépens de la Russie

La Russie ne défendra pas son titre en finale de l’ATP Cup ! La formation emmenée par le numéro 2 mondial Daniil Medvedev s’est inclinée face au Canada, qui retrouvera donc l’Espagne ce dimanche lors de la finale de la 3eme édition du tournoi par équipes nationales organisé par l’ATP en amont de l’Open d’Australie. Dans la Ken Rosewall Arena de Sydney, le duel a démarré par le match des « numéros 2 » entre Denis Shapovalov et Roman Safiullin. Plus incisif d’entrée, le Canadien a pris le service du Russe dès le troisième jeu. Imperturbable ensuite le 14eme mondial a conclu le premier set à sa deuxième occasion. Roman Safiullin a alors su faire le dos rond, écartant deux balles de break au début de la deuxième manche avant de se montrer patient pour saisir sa chance. Aux portes du jeu décisif, le 167eme mondial a mis sous pression Denis Shapovalov qui a fini par céder sur son service pour se retrouver embarqué dans un troisième set. A son tour, le Canadien a dû résister dans un jeu interminable et, après avoir écarté six balles de break, a tenu son service. C’est dans le septième jeu que le 14eme mondial a fait la différence avant d’apporter le premier point à son équipe sur un jeu blanc (6-4, 5-7, 6-4 en 2h41’).

Medvedev a remis les deux équipes à égalité

Le revers subi par Roman Safiullin a mis une énorme pression sur Daniil Medvedev. Le numéro 2 mondial devait l’emporter face à Félix Auger-Aliassime dans le match des « numéros 1 » pour maintenir en vie les espoirs d’un deuxième titre consécutif dans l’ATP Cup. L’entame de match entre les deux joueurs a été très tendue avec aucun d’entre-eux qui a cédé le moindre bout de terrain. Mais, après huit jeux aisément remportés par le serveur, Daniil Medvedev a su placer une accélération décisive. Manquant une première occasion de prendre le service du 11eme mondial, le Russe a insisté et a fini par avoir le dernier mot. Dans la foulée, sur un jeu blanc, le numéro 2 mondial a empoché le premier set. La rencontre a alors tourné au cavalier seul pour Daniil Medvedev. Sur les cinq balles de break qu’il a pu se procurer, le Russe a su en convertir trois. Intouchable sur son propre engagement, le leader de l’équipe de Russie a enchaîné six jeux consécutif pour relancer totalement sa formation (6-4, 6-0 en 1h10’), ouvrant la voie à un double décisif.

Auger-Aliassime et Shapovalov ont su inverser la tendance

Après avoir chacun joué un simple, les quatre joueurs se sont retrouvés pour décider du sort de cette demi-finale. Mis en danger dès leur première mise en jeu, Daniil Medvedev et Romain Safiullin ont su réagir pour écarter deux balles de break puis aller chercher le service de Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov. Ces derniers ont alors eu une opportunité de recoller mais sans succès. Le double break, les Russes l’ont ensuite manqué à cinq reprises, la dernière occasion étant même une balle de premier set. C'est sur leur engagement que ces derniers ont scellé le sort de la première manche. La deuxième a été marquée par une grande solidité des deux équipes au service, avec une seule balle de break à signaler sur les onze premiers jeux, en faveur des Canadiens dans le quatrième. Toutefois, alors qu’un jeu décisif se précisait, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont haussé le ton pour prendre l’engagement des Russes et égaliser à un set partout. La place en finale s’est donc jouée sur un super-tiebreak durant lequel les deux formations se sont rendu coup pour coup. Ce sont toutefois les Canadiens qui ont fini par prendre l’ascendant pour conclure à leur troisième balle de match (4-6, 7-5, 10-7 en 1h40’). Le Canada retrouvera donc l’Espagne ce dimanche pour la finale de l’ATP Cup.



TENNIS / ATP CUP 2022

Du 1er au 9 janvier à Sydney (Australie)



DEMI-FINALES

Vendredi 7 janvier 2022

Espagne - Pologne : 2-1 >>> ESPAGNE QUALIFIEE

Carreno Busta (ESP) bat Majchrzak (POL) : 6-2, 6-1

Bautista Agut (ESP) bat Hurkacz (POL) : 7-6 (6), 2-6, 7-6 (5)

Walkow/Zielinski (POL) battent A.Ramos/Martinez (ESP) : 4-6, 6-3, 10-6



Samedi 8 janvier 2022

Canada - Russie : 2-1 >>> CANADA QUALIFIE

Shapovalov (CAN) bat Safiullin (RUS) : 6-4, 5-7, 6-4

Medvedev (RUS) bat Auger-Aliassime (CAN) : 6-4, 6-0

Auger-Aliassime/Shapovalov (CAN) battent Medvedev/Safiullin (RUS) : 4-6, 7-5, 10-7



FINALE

Dimanche 9 janvier 2022

7h30 : Espagne - Canada