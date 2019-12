ATP Cup : Demandez le programme !

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)



PHASE DE GROUPES

Groupe A (à Brisbane)

Serbie

France

Afrique du Sud

Chili



1ere journée - Samedi 4 janvier

1h00 : FRANCE - CHILI

8h30 : SERBIE - AFRIQUE DU SUD



2eme journée - Lundi 6 janvier

1h00 : AFRIQUE DU SUD - CHILI

8h30 : SERBIE - FRANCE



3eme journée - Mercredi 8 janvier

1h00 : SERBIE - CHILI

8h30 : FRANCE - AFRIQUE DU SUD



Groupe B (à Perth)

Espagne

Japon

Géorgie

Uruguay



1ere journée - Samedi 4 janvier

3h00 : JAPON - URUGUAY

10h30 : ESPAGNE - GEORGIE



2eme journée - Lundi 6 janvier

3h00 : JAPON - GEORGIE

10h30 : ESPAGNE - URUGUAY



3eme journée - Mercredi 8 janvier

3h00 : ESPAGNE - JAPON

10h30 : GEORGIE - URUGUAY



Groupe C (à Sydney)

Belgique

Grande-Bretagne

Bulgarie

Moldavie



1ere journée - Vendredi 3 janvier

0h00 : BELGIQUE - MOLDAVIE

7h30 : BULGARIE - GRANDE-BRETAGNE



2eme journée - Dimanche 5 janvier

0h00 : BULGARIE - MOLDAVIE

7h30 : BELGIQUE - GRANDE-BRETAGNE



3eme journée - Mardi 7 janvier

0h00 : GRANDE-BRETAGNE - MOLDAVIE

7h30 : BULGARIE - BELGIQUE



Groupe D (à Perth)

Russie

Italie

Etats-Unis

Norvège



1ere journée - Vendredi 3 janvier

3h00 : ETATS-UNIS - NORVEGE

10h30 : RUSSIE - ITALIE



2eme journée - Dimanche 5 janvier

3h00 : ITALIE - NORVEGE

10h30 : RUSSIE - ETATS-UNIS



3eme journée - Mardi 7 janvier

3h00 : RUSSIE - NORVEGE

10h30 : ITALIE - ETATS-UNIS



Groupe E (à Sydney)

Autriche

Croatie

Argentine

Pologne



1ere journée - Samedi 4 janvier

0h00 : ARGENTINE - POLOGNE

7h30 : AUTRICHE - CROATIE



2eme journée - Lundi 6 janvier

0h00 : CROATIE - POLOGNE

7h30 : AUTRICHE - ARGENTINE



3eme journée - Mercredi 8 janvier

0h00 : AUTRICHE - POLOGNE

7h30 : CROATIE - ARGENTINE



Groupe F (à Brisbane)

Allemagne

Grèce

Canada

Australie



1ere journée - Vendredi 3 janvier

1h00 : GRECE - CANADA

8h30 : ALLEMAGNE - AUSTRALIE



2eme journée - Dimanche 5 janvier

1h00 : CANADA - AUSTRALIE

8h30 : ALLEMAGNE - GRECE



3eme journée - Mardi 7 janvier

1h00 : ALLEMAGNE - CANADA

8h30 : GRECE - AUSTRALIE



Le premier de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale.



QUARTS DE FINALE (à Sydney)

Jeudi 9 janvier

Match 1 - 0h00 : 1er Groupe C - 1er Groupe F

Match 2 - 7h30 : 1er Groupe D - 1er Groupe E



Vendredi 10 janvier

Match 3 - 0h00 : 1er Groupe 1 - 2eme Meilleur deuxième

Match 4 - 7h30 : 1er Groupe B - 1er Meilleur deuxième



DEMI-FINALES (à Sydney)

Samedi 11 janvier

Demi-finale 1 - 1h00 : Vainqueur Match 2 - Vainqueur Match 3

Demi-finale 2 - 8h30 : Vainqueur Match 1 - Vainqueur Match 4



FINALE (à Sydney)

Dimanche 12 janvier

8h30 : Vainqueur Demi-finale 1 - Vainqueur Demi-finale 2



Chaque rencontre est constituée de deux simples joués au meilleur des trois manches avec jeu décisif dans toutes les manches et un double avec jeu décisif dans les deux premières manches alors que la troisième manche est remplacée par un super tiebreak. L'équipe qui remporte deux matchs gagne la rencontre. Contrairement à la Coupe Davis, l'ATP Cup distribuera des points pour le classement ATP avec un maximum de 750 points pour un joueur de simple invaincu et un maximum de 250 points pour un joueur de double invaincu.