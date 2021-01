ATP Cup : Demandez le programme !

ATP CUP 2021

Du 2 au 6 février à Melbourne (programme en heure française)



PHASE DE POULES

Groupe A

Serbie

Canada

Allemagne



Mardi 2 février

SERBIE - CANADA : 0-0

A partir de minuit : Dusan Lajovic (SER) - Milos Raonic (CAN)

Suivi de : Novak Djokovic (SER) - Denis Shapovalov (CAN)

Suivi de : Filip Krajinovic/Nikola Cacic (SER) - Steven Diez/Peter Polansky (CAN)



Mercredi 3 février

ALLEMAGNE - CANADA : 0-0

A partir de minuit : Jan-Lennard Struff (ALL) - Milos Raonic (CAN)

Suivi de : Alexander Zverev (ALL) - Denis Shapovalov (CAN)

Suivi de : Kevin Krawietz/Andreas Miles (ALL) - Steven Diez/Peter Polansky (CAN)



Jeudi 4 février

SERBIE - ALLEMAGNE : 0-0

A partir de minuit : Dusan Lajovic (SER) - Jan-Lennard Struff (ALL)

Suivi de : Novak Djokovic (SER) - Alexander Zverev (ALL)

Suivi de : Filip Krajinovic/Nikola Cacic (SER) - Kevin Krawietz/Andreas Miles (ALL)



Groupe B

Espagne

Australie

Grèce



Mardi 2 février

ESPAGNE - AUSTRALIE : 0-0

A partir de 7h30 : Roberto Bautista Agut (ESP) - John Millman (AUS)

Suivi de : Rafael Nadal (ESP) - Alex de Minaur (AUS)

Suivi de : Pablo Carreno Busta/Marcel Granollers (ESP) - John Peers/Luke Saville (AUS)



Mercredi 3 février

GRECE - AUSTRALIE : 0-0

A partir de 7h30 : Michail Pervolarakis (GRE) - John Millman (AUS)

Suivi de : Stefanos Tsitsipas (GRE) - Alex de Minaur (AUS)

Suivi de : Markos Kalovelonis/Petros Tsitsipas (GRE) - John Peers/Luke Saville (AUS)



Jeudi 4 février

ESPAGNE - GRECE: 0-0

A partir de 7h30 : Roberto Bautista Agut (ESP) - Michail Pervolarakis (GRE)

Suivi de : Rafael Nadal (ESP) - Stefanos Tsitsipas (GRE)

Suivi de : Pablo Carreno Busta/Marcel Granollers (ESP) - Markos Kalovelonis/Petros Tsitsipas (GRE)



Groupe C

Autriche

Italie

France



Mardi 2 février

AUTRICHE - ITALIE : 0-0

A partir de minuit : Dennis Novak (AUT) - Fabio Fognini (ITA)

Suivi de : Dominic Thiem (AUT) - Matteo Berrettini (ITA)

Suivi de : Philipp Oswald/Tristan-Samuel Weissborn (AUT) - Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA)



Mercredi 3 février

ITALIE - FRANCE : 0-0

A partir de minuit : Fabio Fognini (ITA) - Benoit Paire (FRA)

Suivi de : Matteo Berrettini (ITA) - Gaël Monfils (FRA)

Suivi de : Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA) - Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin (FRA)



Jeudi 4 février

AUTRICHE - FRANCE : 0-0

A partir de minuit : Dennis Novak (AUT) - Benoit Paire (FRA)

Suivi de : Dominic Thiem (AUT) - Gaël Monfils (FRA)

Suivi de : Philipp Oswald/Tristan-Samuel Weissborn (AUT) - Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin (FRA)



Groupe D

Russie

Argentine

Japon



Mardi 2 février

RUSSIE - ARGENTINE : 0-0

A partir de 7h30 : Andrey Rublev (RUS) - Guido Pella (ARG)

Suivi de : Daniil Medvedev (RUS) - Diego Schwartzman (ARG)

Suivi de : Aslan Karatsev/Evgeny Donskoy (RUS) - Horacio Zeballos/Maximo Gonzalez (ARG)



Mercredi 3 février

RUSSIE - JAPON: 0-0

A partir de 7h30 : Andrey Rublev (RUS) - Yoshihito Nishioka (JAP)

Suivi de : Daniil Medvedev (RUS) - Kei Nishikori (JAP)

Suivi de : Aslan Karatsev/Evgeny Donskoy (RUS) - Ben McLachlan/Toshihide Matsui (JAP)



Jeudi 4 février

ARGENTINE - JAPON : 0-0

A partir de 7h30 : Guido Pella (ARG) - Yoshihito Nishioka (JAP)

Suivi de : Diego Schwartzman (ARG) - Kei Nishikori (JAP)

Suivi de : Horacio Zeballos/Maximo Gonzalez (ARG) - Ben McLachlan/Toshihide Matsui (JAP)



>>> Le premier de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales



DEMI-FINALES

Vendredi 5 février

VAINQUEUR GROUPE A - VAINQUEUR GROUPE D : 0-0

A partir de 7h30 : Match entre les n°1

Suivi de : Match entre les n°2

Suivi de : Match de double



VAINQUEUR GROUPE B - VAINQUEUR GROUPE C : 0-0

A partir de 7h30 : Match entre les n°1

Suivi de : Match entre les n°2

Suivi de : Match de double



FINALE

Samedi 6 février

A partir de 17h30 : Match entre les n°1

Suivi de : Match entre les n°2

Suivi de : Match de double