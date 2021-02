ATP - Cordoba : Coria vient à bout de Paire

La fête est finie pour Benoît Paire à Cordoba. Après avoir pris le meilleur sur Nicolas Jarry pour son entrée en lice sur la terre battue argentine, l’Avignonnais a chuté en deux manches face à Federico Coria. Après une entame de match équilibrée, le 95eme mondial a frappé le premier avec un break obtenu à l’issue d’un jeu au long cours. La réaction du Français, tête de série numéro 2 du tournoi, a été immédiate avec un débreak bien plus rapide... mais le frère cadet de Guillermo Coria a immédiatement repris le service de Benoît Paire. Un jeu de service perdu qui a lancé une mauvaise série pour le Tricolore, qui a perdu trois jeux de suite et la première manche. Une série qui s’est prolongée avec les deux premiers jeux du deuxième set dont un break d’entrée. Mais, comme plus tôt dans al rencontre, le 29eme mondial a immédiatement réagi pour mieux perdre son service dans la foulée. Après avoir eu deux balles de double break dans le sixième jeu, Federico Coria n’a pas attendu de servir pour le match pour valider son billet pour les demi-finales. Mettant sous pression Benoît Paire sur sa mise en jeu, l’Argentin a laissé échapper deux premières balles de match avant de conclure à la troisième (6-3, 6-2 en 1h16’). De plus, il y aura à coup sûr un Argentin en finale ce dimanche. En effet, opposé à la tête de série numéro 7 Thiago Monteiro, Juan Manuel Cerundolo a eu le dernier mot en trois manches. Issu des qualifications, le 335eme mondial a su faire fi d’un deuxième manche perdue pour s’imposer (6-2, 2-6, 6-3 en 2h16’) et s’offrir sa première demi-finale sur le circuit ATP.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue extérieure, 325 076€)

Tenant du titre : Cristian Garin (CHI)



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) - Ramos-Viñolas (ESP, n°5)

Kovalik (SLQ) - Bagnis (ARG, Q)

J.M.Cerundolo (ARG, Q) bat Monteiro (BRE, n°7) : 6-2, 2-6, 6-3

Coria (ARG) bat Paire (FRA, n°2) : 6-3, 6-2



Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Cecchinato (ITA) : 6-2, 6-2

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Etcheverry (ARG, Q) : 2-6, 7-6 (5), 7-5

Kovalik (SLQ) bat Barrios (CHI, Q) : 4-6, 6-2, 6-3

Bagnis (ARG, Q) bat Delbonis (ARG, n°8) : 6-4, 7-5



Monteiro (BRE, n°7) bat Carballes Baena (ESP) : 6-3, 6-4

J.M.Cerundolo (ARG, Q) bat Kecmanovic (SER, n°3) : 6-7 (3), 7-5, 6-2

Coria (ARG) bat F.Cerundolo (ARG, WC) : 1-6, 6-2, 6-4

Paire (FRA, n°2) bat Jarry (CHI, WC) : 6-2, 6-4



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Cecchinato (ITA) bat Dellien (BOL) : 6-2, 4-6, 6-1

Etcheverry (ARG, Q) bat Martin (SLQ) : 6-3, 7-6 (4)

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Londero (ARG) : 4-6, 6-2, 6-2



Barrios (CHI, Q) - Bye

Kovalik (SLQ) bat Galan (COL) : 6-2, 1-6, 6-3

Bagnis (ARG, Q) bat Kicker (ARG, WC) : 6-1, 6-4

Delbonis (ARG, n°8) bat P.Sousa (POR) : 6-4, 6-4



Monteiro (BRE, n°7) bat Menezes (BRE, LL) : 6-3, 6-3

Carballes Baena (ESP) bat J.Sousa (POR) : 6-3, 6-1

J.M.Cerundolo (ARG, Q) bat Seyboth Wild (BRE) : 7-5, 7-6 (3)

Kecmanovic (SER, n°3) - Bye



Coria (ARG) bat Koepfer (ALL, n°6) : 6-1, 6-4

F.Cerundolo (ARG, WC) bat Mager (ITA) : 6-7 (3), 6-1, 6-4

Jarry (CHI, WC) bat Munar (ESP) : 5-7, 7-6 (5), 6-4

Paire (FRA, n°2) - Bye