ATP : Clap de fin pour Guillermo Garcia Lopez

Viktor Troicki, Martin Klizan, Paolo Lorenzi ou encore Steve Darcis ont rangé leur raquette à l’issue de la saison 2021. Les néo-retraités sont rejoints par Guillermo Garcia Lopez, qui a décidé de quitter les courts de tennis à l’âge de 38 ans. Une carrière longue de 19 saisons qui l’a vu remporter cinq titres ATP à Kitzbühel (2009), Bangkok (2010), Casablanca (2014), Zagreb (2015) et Bucarest (2015) pour se hisser au mieux à la 23eme place mondiale, en 2011. Guillermo Garcia Lopez, c’est aussi 297 victoires sur 654 matchs sur le circuit et 57 participation à des tournois du Grand Chelem, avec comme meilleur résultat un huitième de finale à Roland-Garros en 2014 et un autre à l’Open d’Australie l’année suivante. L’an dernier, il jouait pour la dernière fois au plus haut niveau mais ses espoirs de qualification pour l’Open d’Australie ont été brisés dès son entrée en matière par Francisco Cerundolo.

Battre Nadal, l’un de ses meilleurs souvenirs

L’un des faits marquants de la carrière de « GGL » restera sa victoire à Bangkok (2010) sur Rafael Nadal, alors numéro un mondial, pour rejoindre la finale qu’il a ensuite remportée. Une fierté qui lui a fait ouvrir les yeux sur une réalité qu’il regrette dans son pays, où Rafael Nadal est la figure de proue. « Battre Nadal signifie que les gens sont plus conscients de vous, mais en réalité, la nouvelle était qu'il avait été battu par Guillermo Garcia. En Espagne, nous avons eu la chance d'avoir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Cela a été très bon pour le tennis espagnol, c'est une source de fierté pour le pays, pour le peuple et quelque chose que tout le monde peut suivre, mais d'un autre côté, il est vrai que cela a signifié que les carrières des autres ne sont pas valorisées autant qu'elles le devraient », a-t-il expliqué pour le site de l’ATP. Le livre se ferme pour Garcia Lopez, qui a réalisé ses derniers coups de raquette cet hiver avec le TB Bressuire, maintenu en Pro A.