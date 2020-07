ATP - Cincinnati : Non inscrit, Monfils va-t-il également renoncer à l'US Open ?

🚨 BREAKING 🚨

Monfils devrait se concentrer sur la saison de terre battue

Nadal finalement bien inscrit

Le tennis s'apprête à faire sa rentrée, après un réaménagement du calendrier en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Si le circuit WTA doit officiellement redémarrer le 3 août prochain, du côté de Palerme en Italie, pour l'ATP, il faudra encore patienter quelque peu., à l'occasion du Masters 1000 de Cincinnnati (22-28 août), habituellement disputé dans l'Ohio mais délocalisé du côté de New York, et qui se disputera seulement une semaine avant l'US Open. Ce mercredi, Cincinnati a justement tenu à dévoiler sa liste des engagés. Cette dernière amène quelques enseignements, alors qu'avec la situation sanitaire actuelle, l'ATP n'oblige plus les protagonistes du circuit à disputer tous les tournois majeurs.En effet, les deux principaux joueurs à ne pas faire le déplacement, alors qu'ils ne se sont pas blessés, sont le Suisse Stan Wawrinka, 17eme joueur mondial, mais également et surtout le Français Gaël Monfils. Par conséquent, le Tricolore, actuel 9eme joueur mondial, pourrait donc être amené à zapper Flushing Meadows.Elle débutera dès la mi-septembre du côté de Madrid en Espagne. Une option également plus qu'envisagée par Wawrinka, qui s'entraîne d'ailleurs exclusivement sur la surface, depuis désormais quelques semaines. Pour ce qui est des autres joueurs majeurs, on notera également les absences du Suisse Roger Federer, qui ne rejouera d'ailleurs plus en 2020, et de l'Italien Fabio Fognini. Tous les deux étant donc blessés.En revanche, à Cincinnati, le Serbe Novak Djokovic ainsi que l'Espagnol Rafael Nadal, un temps indécis, seront bel et bien présents. Toutefois, il n'est pas à exclure que des forfaits interviennent d'ici le coup d'envoi du prestigieux tournoi. De plus, Cincinnati et l'US Open ne sont pas encore assurés de pouvoir avoir lieu et une décision définitive est même attendue d'ici la fin de la semaine.En ce qui concerne les dames, deux absences de marque sont à souligner, à savoir la Canadienne Bianca Andreescu ainsi que la Japonaise Naomi Osaka, les deux dernières lauréates de l'US Open. Avant elles, Ashleigh Barty, numéro une mondiale, Simona Halep, 2eme joueuse mondiale, ainsi qu'Elina Svitolina avaient également renoncé. La moitié du Top 10 féminin ne sera donc pas là.