ATP - Cincinnati : Medvedev stoppe Fritz et rejoint le dernier carré

Medvedev a su laisser passer l’orage

Daniil Medvedev poursuit son chemin à Cincinnati. Le numéro 1 mondial a validé son billet grâce à un succès en deux manches sur Taylor Fritz, tombeur de Nick Kyrgios et Andrey Rublev plus tôt dans la semaine. L’entame de ce quart de finale a vu l’Américain prendre l’ascendant dans l’échange mais manquer de percussion dans les moments cruciaux. En effet, le 13eme mondial a laissé échapper trois balles de break en début de première manche avant de voir Daniil Medvedev écarter une balle de set sur son propre engagement. La menace n’était toutefois pas totalement mise de côté puisque le Russe a vu son adversaire se procurer deux opportunités de conclure la première manche sur son propre service. Néanmoins, le numéro 1 mondial a tenu bon et a pu emmener l’Américain au jeu décisif… qui a connu un scenario inattendu au vu du déroulement du set.En effet, si Taylor Fritz a remporté le premier point disputé sur son engagement, il a ensuite concédé les sept suivants. Malmené, Daniil Medvedev a saisi sa chance pour prendre l’avantage dans cette rencontre. Un ascendant que la tête de série numéro 1 n’a pas attendu longtemps pour confirmer. Obtenant ses deux premières balles de break du match dans le deuxième jeu, le Russe a pris le service de Taylor Fritz pour mener trois jeux à rien. L’Américain n’a alors plus été en mesure de faire trembler Daniil Medvedev, qui a pu dérouler son jeu sans aucune crainte. La première balle de match a été la bonne pour le patron du circuit professionnel masculin (7-6, 6-3 en 1h40’), qui devra défier la tête de série numéro 4 Stefanos Tsitsipas ou John Isner pour une place en finale, lui qui compte bien faire le plein de confiance avant de défendre son titre à l’US Open.