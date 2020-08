ATP - Cincinnati : Medvedev débute bien

Contrairement à de nombreux joueurs, Daniil Medvedev n'avait pas joué le moindre match-exhibition durant la pause du circuit ATP, et il disputait donc ce lundi à New York sa toute première rencontre depuis sa défaite contre Gilles Simon à Marseille le 20 février. Cela n'a pas posé de problème au Russe, tenant du titre du Masters 1000 de Cincinnati, qui a débuté son tournoi sans trop de problèmes en battant l'Américain Marcos Giron (101eme) 6-4, 6-4 en 1h29. Medvedev s'est montré solide sur son service, en réussissant 8 aces (3 doubles-fautes) et servant 66% de premières balles, tout en sauvant les 3 balles de break que s'est procuré Giron. Le Russe a breaké à 2-2 dans le premier et à 1-1 dans le deuxième pour l'emporter. Il affrontera pour la première fois Aljaz Bedene (61eme) au tour suivant.



CINCINNATI (délocalisé à New York, Masters 1000, dur extérieur, 3 953 355€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) - Berankis (LIT, Q)

Sandgren (USA, WC) - Auger-Aliassime (CAN, n°15)

Shapovalov (CAN, n°12) - Struff (ALL)

Goffin (BEL, n°7) bat Coric (CRO) : 7-6 (6), 6-4



Medvedev (RUS, n°3) bat Giron (USA, Q) : 6-4, 6-4

Bedene (SLO, Q) bat Fritz (USA) : 7-6 (5), 7-5

Khachanov (RUS, n°11) - Carreno Busta (ESP)

Gasquet (FRA) - Bautista Agut (ESP, n°8)



Berrettini (ITA, n°6) - Ruusuvuori (FIN, Q)

Opelka (USA) - Schwartzmann (ARG, n°9)

Isner (USA, n°16) - Millman (AUS)

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Anderson (AFS) : 6-1, 6-3



A.Zverev (ALL, n°5) - Murray (GBR, WC)

Raonic (CAN) bat Evans (GBR) : 6-3, 7-5

Dimitrov (BUL, n°14) - Fucsovics (HUN, Q)

Krajinovic (SER) - Thiem (AUT, n°2)