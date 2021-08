HUSTLING 👟💨

Medvedev facile

Tous les favoris au rendez-vous

CINCINNATI (Etats-Unis, Masters 1000, dur, 3 143 057€)

8emes de finale

Benoît Paire a une nouvelle fois enthousiasmé le public de Cincinnati mais ça n'a pas été suffisant pour atteindre les demi-finales. Après 1h40 de jeu, le Français a été battu par Andrey Rublev. Sur courant alternatif, il a opposé une très belle résistance au septième du classement ATP. Le natif d'Avignon a perdu le premier set en 19 minutes.Pire, il a même été breaké une deuxième fois. Mais il en fallait plus pour décourager celui qui pouvait espérer atteindre sa première demi-finale en Masters 1000 depuis Rome en 2013.Le 50eme mondial est apparu métamorphosé dans la deuxième manche. En écourtant les échanges, il a breaké son adversaire à 3-2. Benoît Paire a su conserver cet avantage tout au long de la deuxième manche. Après deux balles de set non-converties sur le service du Russe, il a égalisé à une manche partout sur sa quatrième occasion de le faire. Les deux joueurs se sont rendus coups pour coups. Mais en haussant le niveau, Andrey Rublev a usé Benoît Paire.Deux jeux plus tard, même en donnant tout ce qu'il avait, il n'a rien pu faire quand la tête de série numéro 4 du tournoi américain a eu une nouvelle balle de break. Andrey Rublev s'est finalement imposé en enchaînant deux aces consécutifs. Benoît Paire n'est pas passé loin de battre son deuxième top 10 mondial en une semaine mais il a cette fois été un peu trop court. En tout cas, il est de retour. Et c'est de bon augure pour la suite !Dans le deuxième quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Daniil Medvedev n'a pas traîné. Il a battu Pablo Carreño Busta en moins d'une heure (6-1, 6-1). La tête de série numéro 1 du tournoi organisé dans l'Ohio a été impressionnante. Le Russe a commencé la première manche en menant 3-0 et la seconde en gagnant les quatre premiers jeux. Il aurait même pu s'imposer plus rapidement s'il n'avait pas vu l'Espagnol sauver six balles de break. A l'image de ses neuf aces, le numéro 1 mondial a été impérial. Il va poursuivre la défense de son titre en affrontant son compatriote Andrey Rublev.La logique a été respectée dans les deux derniers quarts disputés cette nuit. Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 2 a eu besoin de 2h08 pour se défaire de Felix Auger-Aliassime. Redoutable en retour de service, le Grec a marqué à dix-huit reprises de la sorte pour confisquer la mise en jeu de son adversaire quatre fois dans ce match conclu en trois manches (6-2, 5-7, 6-1). Alexander Zverev a pour sa part passé moins de temps et gaspillé beaucoup moins d'énergie face à Casper Ruud qu'il a balayé en deux sets relativement rapides après 1h01 de jeu (6-1, 6-3). Les quatre premières têtes de série du tournoi atteignent le dernier carré, les demies débuteront dès ce samedi à partir de 19h (heure française) avec un duel 100% russe opposant Daniil Medvedev à Andrey Rublev.Rublev (RUS, n°4) - Medvedev (RUS, n°1)Tsitsipas (GRE, n°2) - A. Zverev (ALL, n°3)bat Paire (FRA) : 6-2, 3-6, 6-3bat Carreño Busta (ESP, n°7) : 6-1, 6-1bat Auger-Aliassime (CAN, n°12) : 6-2, 5-7, 6-1- Ruud (NOR, n°8) : 6-1, 6-3bat Dimitrov (BUL) : 6-3, 6-3bat Hurkacz (POL, n°9) : 7-6(6), 7-6(3)bat Monfils (FRA) : 7-6 (2), 7-6 (5)bat Isner (USA) : 7-6 (1), (2)6-7, 6-1bat Schwartzman (ARG, n°10) : 6-4, 6-3bat Pella (ARG, PR) : 6-2, 6-3bat Berrettini (ITA, n°5) : 6-4, 6-3bat Sonego (ITA) : 5-7, 6-3, 6-4