Avec la montée en puissance de Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, on avait un peu eu tendance à l’oublier. Milos Raonic a pourtant été le chef de file du tennis canadien pendant plusieurs années, et le voici de retour au premier plan ! Retombé à la 30eme place mondiale (mais il sera 18eme, au pire, lundi), le joueur de 29 ans, malgré quelques kilos en trop et une « coupe de confinement » (il n’est pas allé chez le coiffeur depuis janvier afin d’éviter toute contamination) s’est qualifié pour sa première finale depuis juin 2018. Ce samedi, il visera le trophée au Masters 1000 de Cincinnati (délocalisé à New York) après sa brillante victoire sur Stefanos Tsitsipas, n°6 mondial, qu’il avait déjà battu en trois sets en janvier dernier à l’Open d’Australie. Cette fois, Raonic l’a emporté 7-6, 6-3 en 1h37.

Un premier Masters 1000 pour Raonic ?

Le Canadien, comme d’habitude, a bien servi, avec 12 aces au compteur (5 doubles-fautes) et une seule balle de break à défendre. Une balle de break qui était en fait une balle de set, puisqu’elle est arrivée quand le Grec menait 6-5 dans la première manche, alors que les deux joueurs avaient gardé leur service sans problème jusque-là. Finalement, Raonic a égalisé à 6-6, et a remporté le tie-break dans la foulée : 7-5. Le Canadien s’est montré ensuite très efficace, en convertissant sa seule balle de break du match, alors qu’il menait 2-1 dans le premier set. Tsitsipas n’a ensuite marqué qu’un seul point sur le service adverse, et a donc perdu ce match. Pour tenter de remporter le neuvième trophée de sa carrière et surtout son premier Masters 1000 (il a déjà perdu en finale à Montréal en 2013 contre Nadal, et à Bercy en 2014 et à Indian Wells en 2016 contre Djokovic) contre… Novak Djokovic qui l'a déjà battu dix fois sur dix !

Djokovic souffre toujours du cou

Mais dans quel état physique sera le Serbe ? Car Roberto Bautista Agut l'a poussé dans ses retranchements en demi-finale, avant de s'incliner 4-6, 6-4, 7-6 après 2h58 de jeu. Même si Djokovic avait déjà battu l'Espagnol huit fois sur onze, il s'en méfiait terriblement puisque les trois victoires du n°12 mondial étaient intervenues sur dur. C'est d'ailleurs Roberto Bautista Agut qui a le mieux entamé la rencontre, en breakant le n°1 mondial à 1-1. Et même si Djokovic est revenu dans la foulée à 2-2, l’Espagnol, globalement plus fort au service (76% de premières balles), a empoché la manche en breakant de nouveau à 3-3. Le deuxième set fut beaucoup plus décousu. Novak Djokovic a en effet demandé l’intervention du kiné alors qu’il menait 2-1 pour se faire masser au niveau du cou, qui le fait souffrir depuis le début du tournoi. Un massage vigoureux (avec masque et visière) qui lui a fait du bien puisqu’il a breaké dans la foulée (3-1). Le kiné est revenu à 4-1, mais cette fois, le Serbe a perdu le fil, et a vu l’Espagnol recoller à 4-4, juste après une troisième intervention du soigneur. A 5-4 en faveur de Djokovic, c’est la pluie qui s’est invitée, et il a fallu patienter quelques minutes, le temps que le toit se ferme. Une interruption bénéfique au n°1 mondial, qui a breaké immédiatement pour revenir à une manche partout.

Bautista Agut à deux points de la victoire... et puis s'écroule

Si le deuxième set a été riche en rebondissements, que dire du troisième ! Djokovic semblait mieux physiquement que son adversaire au début de cette dernière manche, mais c’est pourtant « RBA » qui a fait le break en premier (2-1), mais il a immédiatement perdu son avantage (2-2). Le n°1 mondial a alors décidé d’accélérer et a mené 5-2. Le plus dur semblait alors fait. Mais c’était sans compter sur la ténacité de l’Espagnol, qui est revenu à 5-5 (sans avoir de balle de match à sauver) ! Sur sa lancée, il a breaké à son tour pour servir lui aussi pour le match, à 6-5, mais Djokovic est revenu ! Un coup de massue terrible pour l’Espagnol, qui s’est complètement écroulé dans le tie-break, le perdant 7-0 (il a donc perdu les neuf derniers points du match), et offrant une 22eme victoire au Serbe en 22 matchs cette saison ! Novak Djokovic aura donc l'occasion de remporter son 80eme tournoi ce samedi. A condition qu'il ait récupéré physiquement...



CINCINNATI (délocalisé à New York, Masters 1000, dur extérieur, 3 953 355€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Finale

Djokovic (SER, n°1) - Raonic (CAN)



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) bat Bautista Agut (ESP, n°8) : 4-6, 6-4, 7-6 (0)

Raonic (CAN) bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 7-6, 6-3



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Struff (ALL) : 6-3, 6-1

Bautista Agut (ESP, n°8) bat Medvedev (RUS, n°3) : 1-6, 6-4, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Opelka (USA) : 5-6 abandon

Raonic (CAN) bat Krajinovic (SER) : 4-6, 7-6 (2), 7-5